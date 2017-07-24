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2017年7月24日 / 晚上11点29分 / 1 小时前

****主要国家经济指标预测--7月25日****

路透新闻部

4 分钟阅读

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段    预估值        前值
    
    7月25日(二)
    0600 德国进口物价(较前月)                       6月       -0.7%       -1.0%
                     (较上年同期)                             +2.9%       +4.1%
    0645 法国企业景气指数                           7月         108         108
    0645 法国生产者物价指数(较前月)                 6月         --        -0.6%
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)         5月         --        -0.7%
                       (未经季节调整，较上年同期)               --        -2.2%
               工业销售(经季节调整，较前月)         5月         --        -0.5%
                       (经工作日调整，较上年同期)               --        +4.0%
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                    7月       114.9       115.1
                    现况指数                                  123.8       124.1 
                    预期指数                                  106.5       106.8
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值            7月        正11        正16
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)   5月         --        +0.7%
                                     (较上年同期)               --        +6.8%
    1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 5月   +0.3%       +0.3%
                        未经季节调整房价指数(较前月)            --        +0.9%
                                房价指数(较上年同期)          +5.8%       +5.7%
    1400 美国消费者信心指数                          7月      116.5       118.9
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                7月        --          正7
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                     6月         --         48.5
               出口(亿新西兰元)                                 --         49.5
               贸易收支(亿新西兰元)                             --     顺差1.03
               年度贸易收支(亿新西兰元)   截至6月的一年         --     逆差37.5

           
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      现值      预估值

    7月24日(一)
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)          7月        52.2         --
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)    7月初值        55.4        54.6 
                   服务业PMI                                   55.9        56.7 
                   综合PMI                                     55.7        56.4 
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)    7月初值        58.3        59.2 
                   服务业PMI                                   53.5        54.3 
                   综合PMI                                     55.1        56.3 
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)  7月初值        56.8        57.2 
                     服务业PMI                                 55.4        55.5 
                     综合PMI                                   55.8        56.2
    1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                5月      +0.9%       +0.5% 
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)       7月初值       54.2         -- 
                   制造业PMI                                   53.2        52.0 
                   服务业PMI                                   54.2        54.0
    1400 美国成屋销售年率(万户)                     6月         552         558  
             成屋销售(较前月)                                 -1.8%       -1.0%  
    2100 韩国消费者信心指数                         7月       111.2         --  
    (完) (整理 张若琪/王洋 审校 王颖)

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