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更新版 1-中国汇市：人民币强势收升176点再创九个月新高，午后突现结汇
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2017年7月24日 / 上午9点31分 / 17 小时内

更新版 1-中国汇市：人民币强势收升176点再创九个月新高，午后突现结汇

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币强势收升176点
    * 与中间价同创九个月新高
    * 美指偏弱继续利好人民币
    * 人民币汇率指数承担近期美指下行重任

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京7月24日 - 人民币兑美元即期周一强势收升176点，中间价则微升5个点，同创
九个月新高。交易员称，午后出现一大波结汇盘带动人民币快速上涨，境外立刻跟随上涨；客盘结售汇则相对
均衡，结汇意愿较此前有所提高。
    
    他们并表示，虽然近期美指频频走弱，中间价也在小幅升值，但实际升幅明显不如此前表现，受制于时点
购汇需求影响，致市场价和中间价偏离有扩大迹象，人民币汇率CFETS指数承担了美指下行的重任。
    
    “下午突然来了一波砸（美元）盘，砸的什么机构都有，但是没什么机构愿意接，（美元）汇价就快速下
行。”一中资行交易员称，“外资行反应很快，立刻就跟着砸，这一波境外是跟着境内下来的。”
    
    他并表示，近期美元弱势，估计未来一两天汇价会在6.75附近持稳，而近期料会以6.77为中枢双向波动。

    “中美谈判没结果，又没发布会，大家浮想联翩了，...我们时刻准备着，等大行出来（指引）。”另一
中资行交易员称。
    
    人民币兑美元今日收盘价为6.7505元，前高为去年10月20日的6.7396元。
    
    前中国国家外汇管理局国际收支司司长、中国金融四十人论坛(CF40)高级研究员管涛发文表示，鉴于国内
外仍存在许多不确定、不稳定的因素，现在断言人民币汇率转势为时尚早，预计下半年人民币汇率将继续呈现
双向振荡行情。

    全球汇市方面，美元指数周一跌至13个月低点，因美国公债收益率走弱，以及经济数据低迷，减弱了美联
储在今年进一步加息的理由。
    
    “美元下跌看来是阻力最小的一条路，因美国公布的数据疲软，政局上也有不确定性，”伦敦CMC Capita
l Markets首席市场策略师Michael Hewson表示。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：
    
 在岸市场人民币兑美     今日          上日        升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.7505        6.7681      0.26%
               FXS>                             
   中间价               6.741        6.7415      0.01%
 成交额<CNYSPTVOL=C  224.52亿美   204.06亿美元      
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      166       日低6.7656   日高6.74
                                                   9
   今年以来升贬幅度                                2.95%
 2005年汇改以来升贬                               22.61%
               幅度                             
  一年期美元/人民币          915                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期             6.7472        6.757              
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.887        6.885              
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.752；人民币兑欧元EURCN
YFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.8724、6.0861和8.78
36。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进/乔艳红)

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