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更新版 1-《全球汇市》美元从13个月低位反弹，受助于美国数据稳健
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2017年7月24日 / 晚上10点11分 / 9 小时前

更新版 1-《全球汇市》美元从13个月低位反弹，受助于美国数据稳健

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元触及2016年6月来最低后上涨
    * 欧元触及2015年8月来最高后回落
    * 美国数据稳健，扶助提振美元

 (新增文末报价表格)
    路透纽约7月24日 - 美元周一从逾一年最低水准小幅上涨，受助于强于预期的美国经济
数据，投资者密切关注俄罗斯和美国总统特朗普助手可能共谋的事态发展。

    美元兑一篮子六种主要货币从早盘触及的13个月低位回升。
        
    特朗普的女婿兼高级顾问库什纳周一向参议院情报委员会表示，他去年四次会晤俄罗斯
官员，但表示，他没有和俄罗斯共谋影响去年美国总统选举。
        
    国会专责委员会和美国司法部特别检察官对通俄门事件的调查持续，以及美国经济数据
疲弱，和通胀预期下降，在本月大部份时间重压美元。市场参与者称，调查是导致特朗普推
行减税和基建支出等经济刺激举措进展缓慢的原因之一。
    
    根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，上周投机者对美元的持仓转为净
空头，为逾一年来首次，这意味了押注美元下跌而不是上升的投资者增加。
    
    周一Markit美国制造业和服务业数据均好于预期。
        
    分析师称，上周美元跌穿几个重要技术水准，投资者目前为当前环境下的美元重新定价
，尤其是美元/欧元交易。
    
    “当美元和欧元开始在当前相对陌生的区域内交投时，你会开始斟酌，是否可能出现抛
售和一些获利了结，”Tempus Inc市场董事John Doyle说。
    
    “尽管今日公布的二线经济数据不是很重要，但略强于预期，这也为卖出欧元，买入美
元，进行些许获利了结提供了机会。”
    
    美元指数      在纽约尾盘上涨0.15%，报94.006。
    
    欧元在美元指数中的权重最大，超过50%。
    
    欧元兑美元周一早盘升至23个月高位，此前公布的欧元区7月企业活动数据仅小幅放缓
，投资者仍看多欧元。
    
    欧元      在纽约尾盘报1.1643美元，稍早触及2015年8月来最高1.1684美元。
        
    投资者将关注包括消费者信心和第二季国内生产总值(GDP)数据在内的美国经济数据，
以及周三美联储结束政策会议和会后公布的声明。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1638   1.1661   -0.20  +10.70   1.0513
    美元/日圆                   111.09   111.10   -0.01   -4.95   116.87
    欧元/日圆                   129.31   129.61   -0.23   +5.01   123.14
    美元/瑞郎                   0.9464   0.9455   +0.10   -7.02   1.0178
    英镑/美元                   1.3026   1.2992   +0.26   +5.59   1.2336
    美元/加元                   1.2507   1.2537   -0.24   -6.87   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7474   6.7566   -0.14   -3.23   6.9726
    澳元/美元                   0.7922   0.7911   +0.14   +9.80   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1016   1.1027   -0.10   +2.79   1.0717
    欧元/英镑                   0.8932   0.8975   -0.48   +4.86   0.8518
    新西兰元/美元               0.7436   0.7454   -0.24   +7.13   0.6941
    美元/挪威克朗               8.0043   8.0343   -0.37   -7.33   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3209   9.3758   -0.59   +2.59   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.2149   8.2403   -0.31   -9.80   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5627   9.6100   -0.49   -0.18   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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