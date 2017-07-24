金砖国家：7月24日股汇市收盘纵览

路透7月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月24日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.39%，报1,064.27点。

中国股市：沪综指收创近三个半月新高，锂电等热门题材回调但银行股上涨

中国汇市：人民币强势收升176点再创九个月新高，午后突现结汇

香港股市：恒生指数收涨至两年高位，受消费及科技股拉抬

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.64%，报65,099.552点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1470/76，上日收报3.1401/08。交易商称，改革是雷亚尔后续涨势的关键因素，预计雷亚尔本月将是拉美货币中涨幅最大的货币。法国巴黎银行建议客户买入雷亚尔，押注雷亚尔到年底时将突破3.00关口。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.54%，报48,058.35点；大盘综合指数收盘上涨0.38%，报54,368.62点。权重股Naspers上涨1.92%至纪录高位2860.00兰特，反应了腾讯的涨势，Naspers是腾讯大股东。

南非汇市：兰特在清淡交投中下跌，因遇技术阻力致上行动能减弱

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印度股市：BSE指数收盘上涨0.68%，报32,245.87点，创纪录收盘高位；NSE指数收盘上涨0.52%，至纪录收盘高位9,966.4点，首次接近突破10,000点大关。

印度汇市：卢比兑美元收报64.34，上日收报64.32。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.09%，报1,013.69点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.38%，报516.66点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.09%，报60.005；卢布兑欧元贬值0.93%，报69.865。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)