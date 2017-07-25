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1 天前
更新版 1-台湾货币市场：资金调度平顺令短率持稳，月底资金紧缩效应并不明显
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2017年7月25日 / 上午10点06分 / 1 天前

更新版 1-台湾货币市场：资金调度平顺令短率持稳，月底资金紧缩效应并不明显

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 资金调度平顺令短率持稳
    * 月底资金紧缩效应并不明显
    * 短票/RP利率持在区间整理

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北7月25日 - 台湾银行间拆款短率周二持稳。资调人员表示，尽管时序迈入月底，但市场资金调度
顺畅，月底资金紧缩效应并不明显，跨月拆款利率也大致持平、难再走高，后续留意月底前现金股利发放变数
。
    
    他们指出，今起承作一周拆款即可跨月，银行间与票券商承作一周跨月拆款利率落在0.38-0.40%区间，大
致同于两周跨月拆款利率，目前大行对跨月拆款利率较有所坚持，但有行库为去化资金让跨月拆款利率稍有些
微议价空间。
    
    〞大家都没什么缺钱，没什么电话进来。〞一位跨月资金供给银行交易员说。
    
    他们并称，为调整存单落点，央行上周四减发逾1,600亿台币存单，周一央行已增发750余亿台币存单，预
计今日仍将增发28天存单，将可有效消化银行间超额准备，目前多数银行资金平稳，即使少数金融机构资金有
缺口、金额也不大。
   
    至于现金股利发放变数方面，周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放129.
9亿台币现金股利。初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股利。
    
    台湾央行周二称，为因应金融机构资产配置需求，每月标售发行的两年期定存单金额，自300亿台币增为4
00亿台币。
            
 本地时间17:55                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.360                     30.359    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,463.15                  10,461.28    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.280%                0.181-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.184-0.400%                0.181-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.400%                0.200-0.400%
          
    **短票利率持平**
 
    短票方面，票券商交易员表示，由于大行仍坚持跨月拆款利率成交在0.40%，现在跨月资金调度以短票为
先，跨月短票利率多持在0.37-0.38%区间，略低于跨月拆款成本。
    
    他们指出，此前多避开资金落点月底，上半周缺口并不大，短票交投就足以因应多数资金需求，再搭配零
星拆款就完成调度作业，月底短票利率料持平整理的可能性较高。
    
    〝这个月看起来还好，月底应该可以安然度过。〞一位票券交易员说。
           
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%，少数成交0.39%；主交投与上日变化
不大。
               
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.38%，区间在0.36-0.40%，成交量为55.88亿台
币；前日加权平均利率在0.377%，区间在0.36-0.46%，成交量为78.6亿。
    
    60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.396%，利率区间在0.38-0.40%，成交量为29.67亿台币；前日
加权平均利率在0.370%，利率区间在0.29-0.42%，成交量为54.37亿。
    
    台湾央行周二发行878.6亿台币定存单，发行余额增749.6亿台币。

    本周到期央行定存单金额共9,590.5亿台币，本周余日落点分别为周三3,563亿、周四2,871亿和周五2,878
.5亿。
    
    拆款中心资料显示，周二银行超额准备176亿台币，累计超额准备达8,979亿台币、加计前期1%的超
额准备1兆371亿台币。   
     
    
    **RP利率陷盘整**

    债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，虽然今日投信端有些走钱，但金额并不大，转向银行、寿险
调度资金也都顺畅，RP利率仍旧持平区间盘整。
    
    他们并称，周三国际板债券交割因素较多，寿险端仍偏多钱并未见提前解钱支付交割款项，而时至月底，
跨月资金供给平顺，RP利率在区间内窄幅波动，目前对月底效应完全无感。
    
    〞完全没感觉月底到了，就很顺，银行非常欢迎我们跨月。〞一位大型券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称，目前正逢月底，资金缺口偏小，RP交投以到期续作为主，顶多午后仍有资金流
入市场，再协助其去化资金。
    
    本周余日台币还本情况：周三台化公司债30亿台币还本、周四台塑化公司债30亿台币还本，周五万海公司
债29亿台币还本；交割方面，周三中国输出入银行金融债交割40亿台币、周四200亿台币央债交割及周五国库
券250亿台币交割。
    
    此外，周三(26日)有三档国际板债券交割，包括马来亚银行发行30年零息债2.03亿美元、瑞银<
UBSG.VX>伦敦分行预计发行30年零息债1.00亿美元，以及ADCB Finance(Cayman)预定发行30年期零息债3.2亿
美元。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，跨月天期成交
在0.32%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%，跨月天期主交投0.42-0.43%。

    大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率同于上日，短天期在0.22-0.23%；公债附买回利率在0.
27-0.32%；公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面，公债RP利率在0.28-0.30%，公司债RP利率则在0.
30-0.31%。(完)  

 (审校 曾祥进)

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