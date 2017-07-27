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重温稿-路透调查：台湾第二季经济成长率概估料回落至2.10%，景气复苏脚步放缓
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2017年7月27日 / 晚上11点30分 / 17 小时内

重温稿-路透调查：台湾第二季经济成长率概估料回落至2.10%，景气复苏脚步放缓

路透新闻部

1 分钟阅读

    * 公布数据：第二季GDP概估值
    * 公布时间：周五(28日)下午16:00
    * 调查家数：14家
    * 调查中值：年增2.10%

    路透台北7月25日 - 台湾主计总处将于周五(28日)公布第二季经济成长率概估值。路透
调查显示，第二季经济成长率料达2.10%，较第一季的2.60%略为走弱，景气复苏脚步放缓。
    
    路透调查的14家金融机构预测中值为年增2.10%，区间在1.50-2.45%。
    
    台湾6月出口金额           较上年同期成长13%，高于市场预期的年增8.7%，且是连
续九个月正成长。
    
    部分数据显现目前景气复苏陷入低缓，5月景气对策信号综合判断分数20分，灯号已是
连续第二个月呈现黄蓝灯，显见景气正由稳定转向低迷。
   
    主计总处此前将台湾2017年经济成长率预估至上修至2.05%，通膨率预估下修至0.95%。
至于台湾央行6月维持重贴现率在1.375%，连四季维持利率不变。

    以下是金融机构对台湾经济成长率预估(%)：
    
    金融机构        第二季GDP(%)
    ---------------------------
    澳新银行           2.40
    群益证券           2.10
    国泰金集团         2.30
    中信银             2.40
    星展银行           1.50
    富兰克林华美投信   1.90
    日盛投顾           2.32
    凯基投顾           2.20 
    兆丰投顾           2.08 
    永丰金             2.45
    渣打               2.10
    法兴               2.00          
    台新投顾           2.00
    元大投顾           2.00
    ---------------------------
    中值               2.10(完)

 (撰写 李可柔/高洁如; 审校 杨淑祯)

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