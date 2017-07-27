重温稿-路透调查：台湾第二季经济成长率概估料回落至2.10%，景气复苏脚步放缓

* 公布数据：第二季GDP概估值 * 公布时间：周五(28日)下午16:00 * 调查家数：14家 * 调查中值：年增2.10% 路透台北7月25日 - 台湾主计总处将于周五(28日)公布第二季经济成长率概估值。路透 调查显示，第二季经济成长率料达2.10%，较第一季的2.60%略为走弱，景气复苏脚步放缓。 路透调查的14家金融机构预测中值为年增2.10%，区间在1.50-2.45%。 台湾6月出口金额 较上年同期成长13%，高于市场预期的年增8.7%，且是连 续九个月正成长。 部分数据显现目前景气复苏陷入低缓，5月景气对策信号综合判断分数20分，灯号已是 连续第二个月呈现黄蓝灯，显见景气正由稳定转向低迷。 主计总处此前将台湾2017年经济成长率预估至上修至2.05%，通膨率预估下修至0.95%。 至于台湾央行6月维持重贴现率在1.375%，连四季维持利率不变。 以下是金融机构对台湾经济成长率预估(%)： 金融机构 第二季GDP(%) --------------------------- 澳新银行 2.40 群益证券 2.10 国泰金集团 2.30 中信银 2.40 星展银行 1.50 富兰克林华美投信 1.90 日盛投顾 2.32 凯基投顾 2.20 兆丰投顾 2.08 永丰金 2.45 渣打 2.10 法兴 2.00 台新投顾 2.00 元大投顾 2.00 --------------------------- 中值 2.10(完) (撰写 李可柔/高洁如; 审校 杨淑祯)