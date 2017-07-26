重温稿--台湾货币市场：资金调度平顺令短率持稳，月底资金紧缩效应并不明显

* 资金调度平顺令短率持稳 * 月底资金紧缩效应并不明显 * 短票/RP利率持在区间整理 记者 詹静宜 路透台北7月25日 - 台湾银行间拆款短率周二持稳。资调人员表示，尽管时序迈入月底，但市场资金调度 顺畅，月底资金紧缩效应并不明显，跨月拆款利率也大致持平、难再走高，后续留意月底前现金股利发放变数 。 他们指出，今起承作一周拆款即可跨月，银行间与票券商承作一周跨月拆款利率落在0.38-0.40%区间，大 致同于两周跨月拆款利率，目前大行对跨月拆款利率较有所坚持，但有行库为去化资金让跨月拆款利率稍有些 微议价空间。 〞大家都没什么缺钱，没什么电话进来。〞一位跨月资金供给银行交易员说。 他们并称，为调整存单落点，央行上周四减发逾1,600亿台币存单，周一央行已增发750余亿台币存单，预 计今日仍将增发28天存单，将可有效消化银行间超额准备，目前多数银行资金平稳，即使少数金融机构资金有 缺口、金额也不大。 至于现金股利发放变数方面，周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放129. 9亿台币现金股利。初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股利。 台湾央行周二称，为因应金融机构资产配置需求，每月标售发行的两年期定存单金额，自300亿台币增为4 00亿台币。 本地时间17:55 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.360 30.359 台湾加权股价指数<.TWII 10,463.15 10,461.28 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.280% 0.181-0.280% --一周拆款利率区间 0.184-0.400% 0.181-0.360% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.200-0.400% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员表示，由于大行仍坚持跨月拆款利率成交在0.40%，现在跨月资金调度以短票为 先，跨月短票利率多持在0.37-0.38%区间，略低于跨月拆款成本。 他们指出，此前多避开资金落点月底，上半周缺口并不大，短票交投就足以因应多数资金需求，再搭配零 星拆款就完成调度作业，月底短票利率料持平整理的可能性较高。 〝这个月看起来还好，月底应该可以安然度过。〞一位票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%，少数成交0.39%；主交投与上日变化 不大。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.38%，区间在0.36-0.40%，成交量为55.88亿台 币；前日加权平均利率在0.377%，区间在0.36-0.46%，成交量为78.6亿。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.396%，利率区间在0.38-0.40%，成交量为29.67亿台币；前日 加权平均利率在0.370%，利率区间在0.29-0.42%，成交量为54.37亿。 台湾央行周二发行878.6亿台币定存单，发行余额增749.6亿台币。 本周到期央行定存单金额共9,590.5亿台币，本周余日落点分别为周三3,563亿、周四2,871亿和周五2,878 .5亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备176亿台币，累计超额准备达8,979亿台币、加计前期1%的超 额准备1兆371亿台币。 **RP利率陷盘整** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，虽然今日投信端有些走钱，但金额并不大，转向银行、寿险 调度资金也都顺畅，RP利率仍旧持平区间盘整。 他们并称，周三国际板债券交割因素较多，寿险端仍偏多钱并未见提前解钱支付交割款项，而时至月底， 跨月资金供给平顺，RP利率在区间内窄幅波动，目前对月底效应完全无感。 〞完全没感觉月底到了，就很顺，银行非常欢迎我们跨月。〞一位大型券商交易员说。 另位大型票券交易员也称，目前正逢月底，资金缺口偏小，RP交投以到期续作为主，顶多午后仍有资金流 入市场，再协助其去化资金。 本周余日台币还本情况：周三台化公司债30亿台币还本、周四台塑化公司债30亿台币还本，周五万海公司 债29亿台币还本；交割方面，周三中国输出入银行金融债交割40亿台币、周四200亿台币央债交割及周五国库 券250亿台币交割。 此外，周三(26日)有三档国际板债券交割，包括马来亚银行发行30年零息债2.03亿美元、瑞银< UBSG.VX>伦敦分行预计发行30年零息债1.00亿美元，以及ADCB Finance(Cayman)预定发行30年期零息债3.2亿 美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，跨月天期成交 在0.32%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%，跨月天期主交投0.42-0.43%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率同于上日，短天期在0.22-0.23%；公债附买回利率在0. 27-0.32%；公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面，公债RP利率在0.28-0.30%，公司债RP利率则在0. 30-0.31%。(完) (审校 曾祥进)