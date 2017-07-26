重温稿-《中国新债预测》国开行3/7年增发债收益率均值3.98%和4.21%

* 招标品种：3/7年固息增发债 * 招标金额：3年：70亿；7年：50亿 * 招标时间：7月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、基金、券商) * 预测区间：3.96%-4.01%；4.19%-4.22% * 预测均值：3.98%；4.21% 路透北京7月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年、七年期固息债 。路透调查显示，今日资金继续改善，一级国债招标结果显示需求良好，且明天招标规模较 低，惟招标期限可能给需求带来一定不利影响，预计明日需求尚可，定位将略低于二级，预 测均值分别落在3.98%和4.21%。 华南一银行交易员说，“今天国债（招标）确实不错，没想到320亿还能倍数这么高， 明天三年还好，七年可能比较一般，好在招标量不大，加上资金有所缓和，加上返费应该和 二级市场差不多持平或略低。” 华中一券商交易员称，预计明天需求应该还可以，只是三年和七年的期限略显尴尬，但 二级市场近日持续调整，觉得现在一级的配置需求会有所显现。 “我略看多，资金也有缓和，今天国债一级表现不错。”他说。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年、七年最新 收益率分别为4.0225%和4.2302%。 中国财政部公告称，上午招标发行的三年期新发固息国债，获得2.8亿元人民币的追加 认购，最终发行总量为322.8亿元；该期国债中标利率为3.46%，略低于此前市场预测均值3. 48%，投标倍数为3.86倍。另据业内人士稍早透露，该期债边际中标利率为3.49%。 业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年和五年两期扶贫专项金融债，中 标收益率分别为4.0546%和4.0833%，投标倍数为2.38倍和3.01倍。 上述两期债分别为该行今年第五期 和第一期 的增发债 ，票面利率分别为3.88%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第5/1期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿；7年：50亿 期限/计息方式 3/7年固息 招标时间 7月27日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 7月31日 起息日 3年：2017/4/19；7年：2017/1/9 分销期 7/28-7/31 上市日 8月2日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；7年：0.10% ---------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)