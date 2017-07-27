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1 天前
更新版 1-中国汇市：人民币兑美元大涨收至逾九个月新高，寻机结汇应是主要思路
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2017年7月27日 / 上午9点21分 / 1 天前

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元大涨收至逾九个月新高，寻机结汇应是主要思路

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币收盘和中间价一并创逾九个月新高
    * 美指疲弱料延续，市场结汇意愿上升
    * 人民币至6.7250元附近有获利盘离场
    * 寻机结汇仍是主要思路，中期仍看好人民币

 (新增更多评论和收盘报价)
    路透北京/上海7月27日 - 人民币兑美元即期周五大幅收涨169点，收盘价与
中间价一并双双创出逾九个月新高。交易员称，美元指数再度下行明显提振市场结汇意愿，
但人民币上涨至6.7250元上方时短线获利盘有离场迹象；目前美指仍缺乏利好因素，因此寻
机结汇应仍是主要思路，短期料推动人民币继续小幅走升。
    
    他们并表示，美联储本次议息会后，9月加息可能性依旧非常小，只是缩表仍存一定可
能性，而欧洲央行等货币政策正在或者即将转向，这些料会持续打压美元多头人气；到9月
议息前，除非美国总统特朗普经济刺激计划有明显进展，否则美指走弱大方向料难改。

    “美指太弱了，美元/人民币基本是贴着走，就是幅度小一点，弹性没人家高嘛，”一
外资行交易员称，“现在看美指没什么支撑的理由，美元/人民币就算破6.7，也不应该觉得
很奇怪”。
    
    亦有交易员指出，今年以美元弱势为主，对一篮子稳定为主，人民币呈阶段性升值，但
当前人民币汇价点位分歧较大，客户比较矛盾，“买也不是卖也不是，不想止损，比较纠结
，除非人民币比较大的升值，可能会改观。
        
    全球汇市方面，美元兑欧元周四在欧洲交易时段收复失地，此前一度跌至两年半低点，
因美联储的利率决定和政策声明引发一波卖盘。美联储大体保持对政策的承诺不变，但也比
以前更加明显地指出通胀疲弱，促使美元指数延续始于3月初的跌势。
    
    隔夜美联储表示将在“相对短期内”开始缩减资产负债表，许多人认为这暗示要在9月
发出相关声明。但美联储亦比以前更加明确地指出通胀疲弱。联邦基金利率期
货显示，12月前加息一次机率已经不足四成，美联储开会前则略超过五成。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元     今日          上日         升贬
 即期成交价格<CNY=CFX    6.7376        6.7545        0.25%
                   S>                              
     中间价              6.7307        6.7529        0.33%
 成交额<CNYSPTVOL=CFX  243.1亿美元  249.24亿美元       
                   T>                              
   日内波动幅度(pips)      225        日低6.746    日高6.723
                                                       5
     今年以来升贬幅度                                  3.15%
 2005年汇改以来升贬幅                                 22.84%
                   度                              
  一年期美元/人民币掉          869                          
                   期                              
                                                   
                                                       
 离岸人民币市场           今日          上日                
     CNH即期             6.7332        6.7435               
 一年期NDF<CNY1YNDFOR    6.8645        6.8743               
                  =>                               
    
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7357；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.8983、6.0609和8.8493。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 乔艳红/杨淑祯)

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