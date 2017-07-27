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更新版 1-《全球汇市》美元触及长期低位后反弹，受美国数据提振
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2017年7月27日 / 晚上10点13分 / 18 小时内

更新版 1-《全球汇市》美元触及长期低位后反弹，受美国数据提振

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美国数据出炉后，美元逆转跌势全面上涨
    * 美元兑英镑、欧元和加元上升，之前触及数年低位
    * 美元兑瑞郎升近1.5%

 (新增文末报价表格)
    路透纽约7月27日 - 美元周四在强劲的美国经济数据公布后反弹上涨，早盘受美国联邦储备理事会(美联
储/FED)周三公布的政策声明影响触及数月和数年低位。
    
    周四的数据显示，上月美国耐久财订单升幅超过预期，核心资本财付运连续第五个月上升，表明企业设备
支出支持第二季经济成长。
    
    耐久财订单数据稳健，对美元多头来说是喜人的信号，因美国经济数据和围绕美国总统特朗普财政刺激计
划的不确定性最近数月打压美元。
    
    欧元兑美元      周四下滑0.4%，跌穿1.17美元关口。稍早欧元升至2015年1月来最高1.1776美元。
    
    英镑兑美元      跌0.35%，至1.3075美元，稍早触及2016年9月来最高。
    
    在兑其它主要货币中，美元兑瑞郎      的升幅最大，劲升1.4%，至0.9640瑞郎。
        
    加元兑美元      盘中接近两年高位，在美国数据出炉后由升转跌。美元纽约尾盘上涨0.85%，至1.2548
加元。
    
    “最重大的事件是耐久财订单，远好于预期，”Mizuho Corporate Bank汇市策略师Sireen Harajli说，
“特别是鉴于近期美国数据都较为疲弱，我认为，这是令人振奋的消息。”
    
    美元周三下挫，因美联储发表最新的政策声明和6月基本一致，暗示联储不急于加息。
            
    今年通胀和消费者支出数据疲弱，令美元兑欧元跌至数年低点。欧洲央行官员有关将开始缩减超宽松货币
政策规模的言论也支撑欧元。
        
    欧元兑美元今年迄今上涨超过11%。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1676   1.1732   -0.48  +11.06   1.0513
    美元/日圆                   111.22   111.15   +0.06   -4.83   116.87
    欧元/日圆                   129.87   130.43   -0.43   +5.47   123.14
    美元/瑞郎                   0.9648   0.9506   +1.49   -5.21   1.0178
    英镑/美元                   1.3066   1.3119   -0.40   +5.92   1.2336
    美元/加元                   1.2551   1.2443   +0.87   -6.55   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7443   6.7420   +0.03   -3.27   6.9726
    澳元/美元                   0.7963   0.8001   -0.47  +10.37   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1264   1.1155   +0.98   +5.10   1.0717
    欧元/英镑                   0.8936   0.8942   -0.07   +4.91   0.8518
    新西兰元/美元               0.7489   0.7518   -0.39   +7.90   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9514   7.8899   +0.78   -7.94   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.2907   9.2633   +0.30   +2.26   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.2139   8.1686   +0.55   -9.81   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5948   9.5859   +0.09   +0.16   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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