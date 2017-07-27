更新版 1-《全球汇市》美元触及长期低位后反弹，受美国数据提振

* 美国数据出炉后，美元逆转跌势全面上涨 * 美元兑英镑、欧元和加元上升，之前触及数年低位 * 美元兑瑞郎升近1.5% (新增文末报价表格) 路透纽约7月27日 - 美元周四在强劲的美国经济数据公布后反弹上涨，早盘受美国联邦储备理事会(美联 储/FED)周三公布的政策声明影响触及数月和数年低位。 周四的数据显示，上月美国耐久财订单升幅超过预期，核心资本财付运连续第五个月上升，表明企业设备 支出支持第二季经济成长。 耐久财订单数据稳健，对美元多头来说是喜人的信号，因美国经济数据和围绕美国总统特朗普财政刺激计 划的不确定性最近数月打压美元。 欧元兑美元 周四下滑0.4%，跌穿1.17美元关口。稍早欧元升至2015年1月来最高1.1776美元。 英镑兑美元 跌0.35%，至1.3075美元，稍早触及2016年9月来最高。 在兑其它主要货币中，美元兑瑞郎 的升幅最大，劲升1.4%，至0.9640瑞郎。 加元兑美元 盘中接近两年高位，在美国数据出炉后由升转跌。美元纽约尾盘上涨0.85%，至1.2548 加元。 “最重大的事件是耐久财订单，远好于预期，”Mizuho Corporate Bank汇市策略师Sireen Harajli说， “特别是鉴于近期美国数据都较为疲弱，我认为，这是令人振奋的消息。” 美元周三下挫，因美联储发表最新的政策声明和6月基本一致，暗示联储不急于加息。 今年通胀和消费者支出数据疲弱，令美元兑欧元跌至数年低点。欧洲央行官员有关将开始缩减超宽松货币 政策规模的言论也支撑欧元。 欧元兑美元今年迄今上涨超过11%。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1676 1.1732 -0.48 +11.06 1.0513 美元/日圆 111.22 111.15 +0.06 -4.83 116.87 欧元/日圆 129.87 130.43 -0.43 +5.47 123.14 美元/瑞郎 0.9648 0.9506 +1.49 -5.21 1.0178 英镑/美元 1.3066 1.3119 -0.40 +5.92 1.2336 美元/加元 1.2551 1.2443 +0.87 -6.55 1.3430 美元/离岸人民币 6.7443 6.7420 +0.03 -3.27 6.9726 澳元/美元 0.7963 0.8001 -0.47 +10.37 0.7215 欧元/瑞郎 1.1264 1.1155 +0.98 +5.10 1.0717 欧元/英镑 0.8936 0.8942 -0.07 +4.91 0.8518 新西兰元/美元 0.7489 0.7518 -0.39 +7.90 0.6941 美元/挪威克朗 7.9514 7.8899 +0.78 -7.94 8.6370 欧元/挪威克朗 9.2907 9.2633 +0.30 +2.26 9.0858 美元/瑞典克朗 8.2139 8.1686 +0.55 -9.81 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5948 9.5859 +0.09 +0.16 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)