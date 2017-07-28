更新版 1-中国就业：6月底城镇登记失业率3.95%，处于近年来最低水平-人社部

* 6月底城镇登记失业率3.95%，同比下降0.1个百分点

* 当前和今后一个时期，就业结构性矛盾更凸显

* 八省区市与社保基金会签署委托投资合同，逾1,700亿元已到账 (新增更多发布会内容)

路透北京7月28日 - 中国人力资源和社会保障部周五称，今年上半年，就业的良好态势得到延续，6月底城镇登记失业率3.95%，环比下降0.02个百分点，同比亦 降0.1个百分点，处于近年来最低水平。

人社部政策研究司副司长卢爱红在发布会上表示，截止6月底，北京等八省区市省区市已经与社保基金会签署了委托投资合同，合同总金额4,100亿元人民币，其中的1,721.5亿元资金已经到账并开始投资。

卢爱红称，今年1-6月城镇新增就业是735万人，同比增加18万人。二季度末，外出务工农村劳动力总量1.79亿人，比上年同期增加了364万人，增长2.1%。就业形势基本稳定，就业人数增长、就业结构都保持了非常好的态势。

但他同时也指出，当前和今后一个时期，就业的总量矛盾依然存在，结构性矛盾更加凸显，招工难、就业难并存，就业的区域、行业、群体的分化，劳动者素质有待进一步提高等。

谈及今年正式启动的基本养老保险基金的投资运营，卢爱红称，截至6月底，北京、上海、河南、湖北、广西、云南、陕西、安徽八省区市已经与社保基金会签署了委托投资合同，合同总金额4,100亿元，其中的1,721.5亿元资金已经到账并开始投资，剩余其他资金将按照合同约定分年分批到位。还有一些省份也正在积极的推动这项工作。

下一步，人社部将对各省区市的情况进行分析，确定委托投资的重点地区，加快工作进度。同时研究推动城乡居民养老保险基金委托投资。建立以投资绩效管理为核心的考核评价体系，科学评价基金整体、各类资产、投资组合的投资业绩，完善激励约束机制。

过去五年间，城镇新增就业人数年均超过1,300万人，累计新增就业超过6,500万人。城镇登记失业率保持在4.1%以下的较低水平，2016年末为4.02%，为2008年金融危机以来的最低点。

此前数据显示，中国一季度末全国城镇登记失业率为3.97%。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进/杨淑祯)