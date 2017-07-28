FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
19 小时前
更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘随中间价下跌，美指料偏弱人民币仍值得看好
#美俄关系
#美联储
#路透调查
#半岛局势
#图片精选
频道
专题
美国参议院通过对俄实施新制裁 普京震怒扬言报复
“通俄门”
美国参议院通过对俄实施新制裁 普京震怒扬言报复
汇市一周综述：美元疲弱难翻身 其他货币趁机起舞
深度分析
汇市一周综述：美元疲弱难翻身 其他货币趁机起舞
星巴克对中国进行长期投资 因美国市场疲软
国际财经
星巴克对中国进行长期投资 因美国市场疲软
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月28日 / 上午9点18分 / 19 小时前

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘随中间价下跌，美指料偏弱人民币仍值得看好

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币收盘随中间价下跌
    * 美指探底反弹，人民币多头顺势减仓
    * 人民币6.75元附近结汇意愿较强
    * 美指料仍整体承压，人民币值得看好
    * 需注意美元空头大量离场的冲击

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海7月28日 - 人民币兑美元即期周五收盘下跌，中间价亦下跌脱离逾
九个月高点。交易员称，美元指数探底反弹，此前人民币多头也顺势减仓离场，但6.75元附
近结汇意愿再度显现；因市场普遍预期美指中期仍继续承压，因此逢高结汇料会延续，人民
币仍值得看好。
      
    他们并表示，目前市场对美元大概率呈弱势的看法日趋一致，而人民币近期紧贴美指波
动，人民币汇率弹性明显提升；但短期需注意美元空头如果大量离场，导致美指较大幅度反
弹的可能性。
    
    “现在美联储货币政策基本利空出尽了，再坏也就这样了，关键的不确定是政治风险，
另外现在美元空头太多，指望美指继续一路下行是不太现实的，美指92-94是这两年交易的
底部区间，”一外资行交易员称。

    另一外资行交易员也认为，目前美元更多的只是反弹而已，转为上涨缺乏实质性利好，
但人民币紧随美元波动，波动性明显上升。
      
    两位知情消息人士周四透露，中国外管局近日就远期售汇风险准备金对多家银行进行调
研，当前按20%征收的远期售汇风险准备金可能调整或取消。多位市场人士表示，若取消售
汇风险准备金，将降低企业远期购汇成本。
    
    另一大行交易员表示，近期市场看多人民币情绪逐渐占据上风，预计人民币将继续上行
，如果有美元多头需要结汇，在6.75元附近应是合适的时机。
    
    全球汇市方面，瑞郎周五下跌，兑美元料将录得逾22个月最大周线跌幅，此前已突破一
些主要的技术水准。美元兑其他主要货币周五下跌，盘初的微弱反弹消退，今日稍晚将有美
国第二季经济增长数据出炉。
    
    “在欧元/瑞郎冲破1.10水平之后，有一些调整仓位平衡的资金流入，同时在这些价位
的期权障碍不多，因此可能续涨，”丰业银行亚洲外汇销售及交易主管Gerrard Katz表示。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元                今日          上日          升贬
          即期成交价格              6.7429        6.7376        -0.08%
                中间价              6.7373        6.7307        -0.10%
          成交额                  228.7亿美元   243.1亿美元        
              日内波动幅度(pips)      88         日低6.749    日高6.7402
                今年以来升贬幅度                                    3.06%
          2005年汇改以来升贬幅度                                   22.74%
           一年期美元/人民币掉期          878                            
                                                              
                                                                   
 离岸人民币市场                      今日          上日                  
                CNH即期             6.7433        6.7441                 
         一年期NDF                  6.8755         6.871                 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7426；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.8912、6.0779和8.8255。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below