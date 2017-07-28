更新版 1-台湾数据：第二季经济成长概估2.1%符合预期，央行今年底前将保持利率不动

* 第二季经济成长概估2.1%，连五季成长

* 分析师预估央行今年底前将保持利率不动 (新增分析师评论)

路透台北7月28日 - 台湾主计总处周五公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年成长2.1%，一如市场预估，为连续第五季呈现正成长；分析师目前对下半年景气看法审慎乐观，估央行今年底前将保持利率不动。

主计总处表示，第二季出口表现稍好，不过加计商品和服务输出实质成长率不如预期，主要还是来台旅客数人次减少所致。而资本形成方面，第二季半导体设备进口较差，相较今年首季成长率很高，等于今年资本设备进口大多集中在第一季。

〞近期法说会中仍没有大厂说要下修资本支出，甚至还有一家要上调，因此对下半年的投资审慎乐观。〞主计处专门委员黄伟杰说。

元大投顾全球投资处经济学家陈森林则表示，预估台湾全年GDP应该也会超过2%，但由于台币走势偏强令通膨偏低，预估今年CPI年增率仅成长0.9%。

〞在实质利率为正，缺乏升息压力下，央行今年料将按兵不动。〞他说。

台湾央行第二季理监事会议中维持利率不变，已是连四季保持重贴现率在1.375%。

第二季经季调对上季折成年率(SAAR)的经济成长率为0.59%；经季调对上季的经济成长率(SAQR)为0.15%。

路透调查14家金融机构中值显示，第二季经济成长率料达2.10%，较首季2.60%走疲，景气复苏正在放缓。

**民间消费平缓**

黄伟杰说，第二季的内需情况不差，虽然商品消费不好，但服务消费不错，比如餐饮业营业额增2.55%，股票成交值也增加。

黄伟杰认为，民间消费不好可能的原因或有：台湾薪资成长不高，尤其是物价平减后实薪资成长更少，不能挹注消费动能。此外少子化影响消费的结构成长，而房贷负担重，要负担高额房贷等因素，都可能抑制消费动能。

凯基投顾总经分析师刘建志则认为，第二季情况大致符合预期，由于包括台湾在内的新兴市场第二季经济成长皆稍有放缓迹象，且第一季经济成长明显优于大家预期，今年后续几季成长料将慢慢修正，初估第三季GDP年增率也会稍低于第二季，并预估今年全年经济成长率为2.0%。

韩国央行周四估算，第二季经济增速几乎较第一季下降一半，因稍早支撑整体经济的建筑业活动放缓。第二季GDP较上年同期增长2.7%，符合路透调查分析师的预估。

主计总处将于8月18日公布第二季经济成长率统计值。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)