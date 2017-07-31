重温稿-台湾货币市场：银行间资金宽裕跨月短率趋跌，下周有首批退税款静待去化

* 跨月短率趋跌 * 银行间资金较显宽裕 * 下周首批退税款释出 * 短票/RP利率大致持平 记者 詹静宜 路透台北7月28日 - 台湾银行间跨月拆款短率周五趋跌。资调人员称，距离月底仅剩两 个交易日，跨月资金供给增温令跨月短率区间微跌，一大行今跟进调降与票券商跨月拆款利 率至0.39%；下周一为月底最后交易日，将有逾300亿台币首批退税款流入市场静待去化，下 周短率料渐回落低位。 他们指出，今日仍有现金股利发放因素干扰，包括富邦金发放204.67亿台币 、台达电发放129.9亿台币等现金股利，但并不影响资金调度，只是让市场资金重 新分配，下周留意大型企业现金股利发放高达上千亿台币。 〞跨月需求也不多，都只是到期续作，没什么新钱。〞一位大型银行交易员说。 财政部公布首批综所税退税款将于7月31日拨付至指定帐户，首批退税金额为334亿台币 ，较上年的325亿成长2.8%。资调人士认为，退税款拨付将增添银行资金去化需求，带动短 率趋跌压力。 至于现金股利发放变数方面，下周一国泰金控将发放251.26亿台币、下周四 联发科、台湾大则将分别发放150.3亿台币、152.44亿台币，下周五也 有台化、远传各分别发放328.2亿台币、122.2亿台币。 根据央行统计，7月上市柜公司现金股利发放金额达3,880亿台币，8月则高达6,244亿台 币，总计今年现金股利发放金额1.2兆台币，将超过去年的1.16兆台币。 本地时间17:53 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.302 30.252 台湾加权股价指数<.TWII 10,423.05 10,508.37 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.185-0.280% 0.184-0.280% --一周拆款利率区间 0.185-0.390% 0.185-0.400% --两周拆款利率区间 0.330-0.395% 0.200-0.400% **短票利率持稳** 短票方面，一位大型票券商交易员表示，周五发票量例行性增加，但已有银行提前框票 ，交投仍持于既有利率水准，月底过后料将回跌至原有月初水准。 他们指出，此前已避开资金落点月底，下周一为月底最后交易日料交投将较显淡静，短 票利率料在现有区间窄幅波动。 〝现在月底，早上还在赶钱，很好笑。〞一位票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%；主交投与上日变化 不大。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%，区间在0.36-0.40%， 成交量为82.93亿台币；前日加权平均利率在0.374%，区间在0.33-0.38%，成交量为74.75亿 。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.377%，利率区间在0.33-0.38%，成交量为26 .63亿台币；前日加权平均利率在0.376%，利率区间在0.375-0.38%，成交量为13亿。 台湾央行周五发行2,622.5亿台币定存单，发行余额减256亿台币。下周到期定存单金额 共1兆3,981.3亿台币；分别为：周一1,285亿、周二792.80亿、周三793亿、周四8,656.50亿 及周五2,454亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备270亿台币，累计至周日超额准备达1兆 1 86亿台币、加计前期1%的超额准备1兆1,578亿台币。 **RP利率横向波动** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，虽然今日投信端资金分配仍显不均，但银 行端资金较为充裕，且月底券商间资金缺口偏小，令RP利率横向盘整，下周留意外币债交割 。 他们并称，月初投信端资金料慢慢回笼，且银行间月初倾向负数操作也有资金去化需求 ，下周RP利率有望往区间低位靠拢。 〞今天缺口小，调度还蛮平顺的。〞一位大型券商交易员说。 展望下周台币还本情况有周三(8/2)台积电公司债还本99亿台币；交割方面则有周五(8/ 4)央行发行1,700亿台币一年期定存单。 国际板债券交割方面，下周一(7/31)加拿大帝国商业银行(CIBC)CM.TO预计发行30年零 息债3.0亿美元交割，下周二(8/1)则有澳洲国民银行预计发行30年零息债6.55亿美 元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，公债RP利率主要成交在0.30-0.3 1%，跨月天期主要成交在0.32%、少数在0.33%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%，跨月天 期主交投0.42%、少数在0.43%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率同于上日，短天期在0.22-0.23%；公 债附买回利率在0.27-0.32%；公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面，公债RP利率 在0.28-0.30%，公司债RP利率则在0.30-0.31%。(完) (审校 乔艳红/杨淑祯)