中國央行：推動一帶一路投資綠色化，歡迎國際投資者投資中國綠色金融--副行長

路透北京9月7日 - 新華社周二晚援引中國人民銀行副行長易綱稱，中國將推動“一帶一路”投資的綠色化，歡迎國際投資者通過各種渠道投資中國的綠色債券、綠色股票、綠色基金和綠色項目。

報導援引易綱在綠色金融國際研討會上講話並稱，在發展國內綠色金融的同時，中國將繼續與其他國家一道，在Ｇ２０框架和雙邊合作框架下，共同推動全球綠色金融的發展。

“中國決策層已經下決心治理環境污染、加強生態保護、實現可持續發展，”易綱表示。

中國“十三五”（2016-2020年）發展規劃提出了綠色發展理念，並明確了構建中國綠色金融體系的戰略；此前發布的“關於構建綠色金融體系的指導意見”，也明確提出將建立國家級的綠色發展基金。

“這（指導意見）是迄今為止關於發展綠色金融最為系統的一個政策框架，”易綱稱，將成為引導更多社會資金投入綠色產業的重要政策信號。

此前易綱曾表示，今年前七個月中國發行的綠色債券已經達到1,200億元人民幣（約180億美元），占全球同期發行綠色債券的40%左右。 而今年上半年全球綠色債券發行規模超過300億美元，同比上升6%，其中很大一部分增長來自中國。

央行、財政部等七部委本月稍早發布的關於構建綠色金融體系的指導意見，提出支持和鼓勵綠色投融資的一系列激勵措施，包括通過再貸款、專業化擔保機制、綠色信貸支持項目財政貼息、設立國家綠色發展基金等措施支持綠色金融發展。

**全球資本躍躍欲試**

據研究估計，為實現預計的環境改善目標，中國綠色產業在“十三五”期間每年至少需要3-4萬億元的投資，政府出資比例將會占10%至15%。儘管政府出資有限，但全球資本卻表現出濃厚興趣。

報導援引保爾森基金會高級顧問戴青麗認為，隨著中國綠色金融向社會資本開放，越來越多的國際投資者將對中國綠色產業躍躍欲試。

匯豐集團總經理黃碧娟亦表示，中國綠色金融給國際投資者帶來很好的機會，今後幾年匯豐銀行計劃投入80億美元支持綠色發展，僅綠色債券方面就將投入10億美元。

“目前，綠色金融還沒有進入主流金融市場，全球綠色金融的經驗都不多，很多國家面臨缺乏專業人士、風險評估等問題，中美兩國正在加強合作，找尋出適應綠色產業參與者的合作模式。”戴青麗稱。

國際資本市場協會（ICMA）執行總裁馬丁舍克表示，綠色債券占全球債券發行總量的不到2%,還有巨大的空間和潛力。

報導並援引中國金融學會綠色金融專業委員會主任馬駿稱，歐美國家有許多機構投資者具有綠色偏好，而新興市場國家的綠色項目有著巨大的融資需求。日漸升溫的國際合作，正為跨國投資提供便利條件，幫助原來難以獲得資金的綠色項目融得資金。