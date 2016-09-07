中國央行：推動一帶一路投資綠色化，歡迎國際投資者投資中國綠色金融--副行長

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京9月7日 - 新華社周二晚援引中國人民銀行副行長易綱稱，中國將推動“一帶一路”投資的綠色化，歡迎國際投資者通過各種渠道投資中國的綠色債券、綠色股票、綠色基金和綠色項目。
報導援引易綱在綠色金融國際研討會上講話並稱，在發展國內綠色金融的同時，中國將繼續與其他國家一道，在Ｇ２０框架和雙邊合作框架下，共同推動全球綠色金融的發展。
“中國決策層已經下決心治理環境污染、加強生態保護、實現可持續發展，”易綱表示。
中國“十三五”（2016-2020年）發展規劃提出了綠色發展理念，並明確了構建中國綠色金融體系的戰略；此前發布的“關於構建綠色金融體系的指導意見”，也明確提出將建立國家級的綠色發展基金。
“這（指導意見）是迄今為止關於發展綠色金融最為系統的一個政策框架，”易綱稱，將成為引導更多社會資金投入綠色產業的重要政策信號。
此前易綱曾表示，今年前七個月中國發行的綠色債券已經達到1,200億元人民幣（約180億美元），占全球同期發行綠色債券的40%左右。 而今年上半年全球綠色債券發行規模超過300億美元，同比上升6%，其中很大一部分增長來自中國。
央行、財政部等七部委本月稍早發布的關於構建綠色金融體系的指導意見，提出支持和鼓勵綠色投融資的一系列激勵措施，包括通過再貸款、專業化擔保機制、綠色信貸支持項目財政貼息、設立國家綠色發展基金等措施支持綠色金融發展。
**全球資本躍躍欲試**
據研究估計，為實現預計的環境改善目標，中國綠色產業在“十三五”期間每年至少需要3-4萬億元的投資，政府出資比例將會占10%至15%。儘管政府出資有限，但全球資本卻表現出濃厚興趣。
報導援引保爾森基金會高級顧問戴青麗認為，隨著中國綠色金融向社會資本開放，越來越多的國際投資者將對中國綠色產業躍躍欲試。
匯豐集團總經理黃碧娟亦表示，中國綠色金融給國際投資者帶來很好的機會，今後幾年匯豐銀行計劃投入80億美元支持綠色發展，僅綠色債券方面就將投入10億美元。
“目前，綠色金融還沒有進入主流金融市場，全球綠色金融的經驗都不多，很多國家面臨缺乏專業人士、風險評估等問題，中美兩國正在加強合作，找尋出適應綠色產業參與者的合作模式。”戴青麗稱。
國際資本市場協會（ICMA）執行總裁馬丁舍克表示，綠色債券占全球債券發行總量的不到2%,還有巨大的空間和潛力。
報導並援引中國金融學會綠色金融專業委員會主任馬駿稱，歐美國家有許多機構投資者具有綠色偏好，而新興市場國家的綠色項目有著巨大的融資需求。日漸升溫的國際合作，正為跨國投資提供便利條件，幫助原來難以獲得資金的綠色項目融得資金。
“對許多國家來說，綠色金融涉及比較新的理念和方法，國際經驗的分享和傳播以及相關的能力建設是推動其發展的關鍵之一。”馬駿說，各國政府如果能向投資者提供更加清晰的環境和經濟政策信號，將為全球發展綠色金融提供有利的環境。（完） (發稿 陳揚; 審校 孫琦子/喬艷紅)
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