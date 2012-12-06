〔美股盘后〕Amarin公布融资计划后股价暴跌18.4%

路透12月6日电 - Amarin Corporation Plc 股价周四在美股盘后交易中暴跌18.4%,此前该公司宣布了融资计划.(完) --编译 李军;审校 母红 美国股市................. 标准普尔主要分类指数... 美股本周展望........... 纽约证交所最活跃个股......... 美股盘前/盘后........ Nasdaq最活跃个股............. 美股ADR收盘报导........ 纽约证交所涨幅居前个股....... 美股业绩公布日程.... 纽约证交所跌幅居前个股....... 股市新闻.............. Nasdaq涨幅居前个股........... 美股盘中英文报导... Nasdaq跌幅居前个股........... 中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................