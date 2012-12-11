Nexen公司CEO称中海油收购仍未完成

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透12月11日 - 加拿大能源公司Nexen 临时首席执行官（CEO）凯文·莱因哈特（Kevin Reinhart）周一路透艾伯塔省卡尔加里12月10日称，虽然加拿大政府经过数月热辩后批准中海油 收购Nexen，但这项交易仍未完成。
“我们离交易完成仍有距离，”莱因哈特参加一个关于加拿大与亚洲经济关系的商务会议后对路透说。他拒绝谈及自己对加拿大政府批准这项交易的态度，只是表示为时尚早。
由于Nexen在墨西哥湾拥有勘探和生产资产，此收购案还需获得美国外国投资委员会的批准。
莱因哈特没有透露完成交易还需其他程序的详情，只是说“都在新闻发布会内容里面，那是所有我要说的”。
Nexen和中海油上周六发布公告称，这项交易仍有待其他相关政府和监管机构的批准，并需满足其他惯例条件。
一位熟悉此事的消息人士透露，美国外国投资委员会的裁决是这项交易仍需面临的一项主要监管决定。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。