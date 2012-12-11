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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 14:29 BJT

韩国股市:在造船股引领下升至两个月最高收位,静候美联储动向

路透首尔12月11日 - 韩国股市周二在造船股引领下温和上涨,投资者静候美国联邦储备
理事会(美联储,FED)本周是否将推出更多宽松措施来支撑经济.
    
    综合股价指数 收高0.4%,报1,964.62点,为10月9日以来最高收位.(完)

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