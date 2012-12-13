重发-《台湾报摘》--工商时报12月13日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(重发以修改格式)
* 头版头条:
--中东主权基金也爱台股,台湾央行总裁彭淮南昨日在立院首度证实,中东阿布达比主权基金近期有汇入台湾、并进场买股.他进一步指出,国际主权基金来台投资已成常态.
* 其他:
--中国十八大政权交替后,两岸产业结盟由生医业抢头彩,台湾食品药物管理局(TFDA)、中国药监局(SFDA)昨日起一连两天,在成都举行研讨会,双方将积极在求同存异的法规环境下,寻求共识进行药品科研合作,双方初步规划建立双边"试点审评"机制.
--寿险业争取海外不动产投资采"差异化管理",寿险公会昨日举行投资小组会议,讨论海外不动产放宽建议案,有寿险业者建议,若RBC(资本适足率)超过250%者,投资限额应可从净值10%提高到可运用资金5%,其余则是可运用资金的3%.
--大陆国务院公布"服务业十二五规划",针对两岸服务业合作做出多项利多,包括支持两岸金融机构扩大业务领域,鼓励台资企业赴陆上市、增加直航航点与定期航班班次、鼓励台湾业者赴陆设立医疗机构等.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。