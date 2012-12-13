重发-《台湾报摘》--工商时报12月13日

(重发以修改格式)

* 头版头条:

--中东主权基金也爱台股,台湾央行总裁彭淮南昨日在立院首度证实,中东阿布达比主权基金近期有汇入台湾、并进场买股.他进一步指出,国际主权基金来台投资已成常态.

* 其他:

--中国十八大政权交替后,两岸产业结盟由生医业抢头彩,台湾食品药物管理局(TFDA)、中国药监局(SFDA)昨日起一连两天,在成都举行研讨会,双方将积极在求同存异的法规环境下,寻求共识进行药品科研合作,双方初步规划建立双边"试点审评"机制.

--寿险业争取海外不动产投资采"差异化管理",寿险公会昨日举行投资小组会议,讨论海外不动产放宽建议案,有寿险业者建议,若RBC(资本适足率)超过250%者,投资限额应可从净值10%提高到可运用资金5%,其余则是可运用资金的3%.

--大陆国务院公布"服务业十二五规划",针对两岸服务业合作做出多项利多,包括支持两岸金融机构扩大业务领域,鼓励台资企业赴陆上市、增加直航航点与定期航班班次、鼓励台湾业者赴陆设立医疗机构等.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.