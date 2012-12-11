版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 15:31 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:美联储会议前市场限于区间模式

0701GMT
    
    * 欧元/美元在触发1.2963下方的停损单后获得支撑,但仍远离费波纳
奇技术位1.2973.
    * 亚洲股市走坚,在美联储会议结果于周三出炉以前,市场交投活动淡
静.
    * 澳元/美元自1.0450开始获得买单支撑,尽管澳洲发布的企业信心数
据疲弱.
    * 今日待关注的数据包括:德国12月ZEW景气指数,美国和加拿大的贸
易收支数据.
    * 欧洲讨论希腊债券回购计划的结果. (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐