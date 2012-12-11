《汇市简讯》欧洲开盘:美联储会议前市场限于区间模式

0701GMT * 欧元/美元在触发1.2963下方的停损单后获得支撑,但仍远离费波纳 奇技术位1.2973. * 亚洲股市走坚,在美联储会议结果于周三出炉以前,市场交投活动淡 静. * 澳元/美元自1.0450开始获得买单支撑,尽管澳洲发布的企业信心数 据疲弱. * 今日待关注的数据包括:德国12月ZEW景气指数,美国和加拿大的贸 易收支数据. * 欧洲讨论希腊债券回购计划的结果. (完)