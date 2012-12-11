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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 16:49 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

印尼央行周一维持指标利率在5.75%不变,一如预期.央行称利率水平符合低通胀形势.[nL4T
09L24N]
    
    消息人士称,日本央行下周可能放宽货币政策,因美国财政悬崖步步逼近,加上中国经济
成长疲弱,持续让已被视为陷入衰退的日本经济前景堪忧. 
    

            最新利率水准*                  最近一次变动
 美洲
  美国      联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
            基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西      Selic利率7.25%                 2012年10月10日降25基点
                                           
 亚洲
  日本      隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
            一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾      重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
            担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
            短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
            隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国      基本利率(base rate)目标2.75%   2012年10月11日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率3.25%              2012年10月2日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
  新西兰    官方指标利率2.50%              2011年3月10日降50基点
  泰国      一天期附买回利率2.75%          2012年10月17日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度      附买回利率8.00%                2012年4月17日降50基点
            附卖回利率7.00%                2012年4月17日降50基点
                                           
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.75%            2012年7月5日降25基点
  英国      准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
            (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士      利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典      附买回利率1.25%                2012年9月6日降25基点
  挪威      指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯    指标再融资利率8.25%            2012年9月13日上调25基点
            一天期存款利率4.25%            2012年9月13日上调25基点
                                           
 非洲
  南非      附买回利率5.0%                 2012年7月20日降50基点
                                           
 *  以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 .(完)
 
    

 (整理 高琦;审校 沈以文)

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