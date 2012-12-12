美国与加拿大经济指标预测--12月12日-12月19日****

标题新闻：德银称准备增资约80亿欧元并评估多项战略举措，包括将邮政银行与其它零售业务合并
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路透12月12日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 12月10日当周 12月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 12月7日当周 -- 877 美国再融资指数 -- 4,856.70 1330 美国进口价格 11月 -0.50% +0.5% 美国出口价格 持平 持平 1730 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25% 1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,500 赤字1,200 12月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.5% -0.3% 美国扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 持平 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.5% -0.2% 美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +1.8% +2.3% 美国核心PPI(较前月) +0.2% -0.2% 美国核心PPI(较上年同期) +2.2% +2.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月8日当周 37.0 37.0 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.8 美国续请失业金人数(万人) 12月1日当周 321 320.5 1330 加拿大新屋价格(较前月) 10月 +0.1% +0.2% 1500 美国企业库存(较前月) 10月 +0.4% +0.7% 12月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.2% +0.1% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.9% +2.2% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期) +2.0% +2.0% 1330 美国实质所得(较前月) 11月 +0.1% -0.2% 1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.3% -0.4% 美国产能利用率 78.0% 77.8% 1530 美国ECRI一周领先指标 12月7日当周 -- 126.8 * 12月17日当周 12月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 12月 负0.5 负5.22 1400 美国整体资本净流入(亿美元) 10月 -- 33 美国外资净买入美国公债(亿美元) -- -173 12月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月15日当周 -- -0.7% 1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字1,046 赤字1,174.1 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月15日当周 -- +2.2% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 47 46 2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 11月 -- 0.75 12月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 12月14日当周 -- -- 美国再融资指数 -- -- 1330 美国房屋开工(万户) 11月 87.5 89.4 美国建筑许可(万户) 87.0 86.8
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五攀升近1.6%，今日交投 清淡，美元走低。棉花在昨日曾触及数年高位。 ICE-5月棉花合约 收高1.21美分，或1.58%，报每磅77.99美分 ，交易区间为76.66-78.14美分。本周该合约上升近2%，为2月3日来最大 单周升幅。 “收盘前有一些买盘，但不是有很多基本面消息，成交量低，”法国 兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。 “市场周四测试阻力位后回落，回吐所有涨幅，但没有跌穿支撑位， ”Crivorot补充说。 棉花周四触及日内高位79.18美分，此为2014年6月底来最高，但收低 0.1%，受累于商品价格走低。 期货市场总成交量减少34,001口，至19,967口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,527口，至272,996口。 美元指数 下跌0.70%。汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指 数 上扬0.48%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)