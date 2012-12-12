欧洲经济指标预测--12月12日-12月19日****

路透12月12日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 12月10日当周 12月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1% 德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.9% +1.9% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% -0.1% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +2.0% +2.0% 0745 法国经常帐(亿欧元) 10月 -- 赤字33 0745 法国HICP(较前月) 11月终值 持平 +0.2% 法国HICP(较上年同期) +1.8% +2.1% 0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 增加0.7 增加1.01 0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 10月 7.8% 7.8% 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.2% -2.5% 欧元区工业生产(较上年同期) -2.3% -2.3% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 负27.9 12月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- -0.1% 瑞士生产者/进口物价(较上年同期) -- +0.4% 0830 瑞士央行三个月瑞郎LIBOR目标 第四季 0.13% 0.25% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.2% -0.2% 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +2.5% +2.5% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% -0.3% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +2.6% +2.6% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负16 负21 12月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 45.0 44.5 法国Markit服务业PMI 45.9 45.8 法国Markit综合PMI -- 44.3 0828 德国Markit制造业PMI 12月初值 47.2 46.8 德国Markit服务业PMI 50.0 49.7 德国Markit综合PMI -- 47.9 0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 46.6 46.2 欧元区Markit服务业PMI 47.0 46.7 欧元区Markit综合PMI 46.8 46.5 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- 持平 欧元区就业人口(较上年同期) -- -0.6% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.2% +0.2% 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +2.2% +2.2% 欧元区扣除食品和能源的核心HICP(较前月) -0.1% +0.3% 欧元区扣除食品和能源的核心HICP(较上年同期) +1.5% +1.6% * 12月17日当周 12月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差10.02 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差4.08 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差98 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +1.6% 欧元区薪资(较上年同期) -- +1.7% 12月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- +0.5% 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.6% 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) -- +3.2% 英国扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.5% 英国扣除抵押贷款的RPI(较上年同期) -- +3.1% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 11月 -- +0.4% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期) -- +0.1% 英国PPI产出物价(较前月) -- +0.1% 英国PPI产出物价(较上年同期) -- +2.5% 英国核心PPI产出物价(较前月) -- +0.1% 英国核心PPI产出物价(较上年同期) -- +1.4% 12月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 10月 -- 盈余35 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余8 0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 10月 -- 流出36 0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 -- 101.4 现况指数 -- 108.1 预期指数 -- 95.2 0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 10月 -- -4% (未经季节调整,较上年同期) -- -12.8% 工业销售(经季节调整,较前月) -- -4.2% 0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 12月 -- 0-9-0 1100 英国CBI零售销售差值 12月 -- 33