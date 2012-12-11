日韩经济指标预测--12月12日-12月19日****

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透12月12日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 12月10日当周 12月12-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,942 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,843 12月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 10月 -- +8.9% 12月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行公布基准利率 12月 2.75% 2.75% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 11月 -- -5.2% 韩国进口物价(较上年同期) -- -6.4% 2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第四季 负10 负3 日本短观大型非制造业景气判断指数 正5 正8 日本短观小型制造业景气判断指数 负20 负14 日本短观小型非制造业景气判断指数 负12 负9 日本短观大型企业资本支出 +5.0% +6.4% 日本短观小型企业资本支出 +2.9% 持平 12月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产 10月修正值 -- +1.8% 日本产能利用率指数(较上月) 10月 -- -5.5% * 12月17日当周 12月17日(一) 暂无重要经济数据公布 12月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 -- 逆差5,490 日本出口(较上年同期) -- -6.5% 日本进口(较上年同期) -- -1.6% 12月19日(三) 暂无重要经济数据公布
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13