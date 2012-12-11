日韩经济指标预测--12月12日-12月19日****

路透12月12日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 12月10日当周 12月12-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,942 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,843 12月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 10月 -- +8.9% 12月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行公布基准利率 12月 2.75% 2.75% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 11月 -- -5.2% 韩国进口物价(较上年同期) -- -6.4% 2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第四季 负10 负3 日本短观大型非制造业景气判断指数 正5 正8 日本短观小型制造业景气判断指数 负20 负14 日本短观小型非制造业景气判断指数 负12 负9 日本短观大型企业资本支出 +5.0% +6.4% 日本短观小型企业资本支出 +2.9% 持平 12月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产 10月修正值 -- +1.8% 日本产能利用率指数(较上月) 10月 -- -5.5% * 12月17日当周 12月17日(一) 暂无重要经济数据公布 12月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 -- 逆差5,490 日本出口(较上年同期) -- -6.5% 日本进口(较上年同期) -- -1.6% 12月19日(三) 暂无重要经济数据公布