台湾货币市场: 市场资金浮滥令短率游走低位,短票利率区间续探底

* 市场资金仍宽裕

* 月内短票利率区间低位续下探

记者 詹静宜

路透台北12月12日 - 台湾银行间短率周三游走区间低位.交易员认为,年前央行有意引导市场资金较为宽松,令月内短票利率区间低位再探底,料隔拆利率区间高位可望下移.

银行交易员表示,今天央行到期存单高逾6千余亿台币,市场资金更加宽松,没有特别缺钱的人不会拆入资金,导致今天拆款市场很冷清,现在借钱比丢钱更容易,有交易对手愿意拿钱就很开心,令隔拆利率相当好议价.

"有人缺钱麻烦告诉我!"一位本地银行交易员说.

银行交易员指出,目前全体银行累积超额准备仍为负数,但负数没有很大,随时有可能翻为正数.一家积数仍为负数的银行交易员也称,预期下周市场资金仍滥,不急在此时回补积数,预计下周再开始补回.

本地时间15:41,银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%,上日收在0.386%.今日区间在0.295-0.44%,上日收在0.295-0.45%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.46%,上日收在0.388-0.45%.

**月内短票区间低位续探底**

短票市场方面,票券商交易员表示,今天短票发行量比到期还少,但银行的需求强,尤其是月内短票,令部份月内短票利率低见0.70%,区间低位较上日再度往下走低,跨月短票主要交投利率区间则维持在0.76-0.78%的既有区间.

银行交易商指出,目前短票量很少,只能稍微去化一点资金,月内短票利率约在0.71-0.72%.另有一银行交易员称,"短票利率下太多了,今天没有买票,要有所坚持!"

台湾央行今日存单到期金额6,403亿,存单发行金额待央行稍晚公布.

本周存单到期总额为1兆4,288亿台币,本周余日分别为周四685.5亿及周五4,547.5亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为负113亿台币;累计超额准备为负500亿台币,加计前期1%的超额准备为953亿台币.

**公债RP续处低位**

台湾公债10天期附买回(RP)主要交投利率落在区间低位.目前货币市场资金宽裕,找券需求旺盛,不过卡在年底资金需求效应预期,年底前RP利率下滑空间将受到局限,料短线将维持在既有低档区间.

证券商交易员指出,央行有意营造资金宽裕的气氛,鼓励企业投资,在此情形下,年底金融体系间资金还是偏多,RP市场利率可望续处低位,后续仍需关注下周央行理监事会后声明及市场需求.

台湾央行将于下周三(19日)召开第四季全体理监事会议.路透10月间的调查显示,有10家金融机构一致预期央行本次的重贴现率料维持在1.875%不变.

"快到年底、季底、旬底,大家都要作帐,(RP利率)暂时就撑在这里吧!"一位证券公司的RP交易员说.

票券商RP交易员也称,短期RP市场利率应该会持稳低位,中长线还是有机会再往下探,其中公司债的RP利率下滑空间较大,目前部份月内公司债RP利率已跌破0.80%的整数关卡.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.71%,区间高位较上日下移;一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,与上日同.