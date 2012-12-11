路透基点: 工银金融租赁敲定3亿美元贷款,规模高于初始目标

路透香港12月11日 - 消息人士称,工银金融租赁上周五与15家银行敲定其3亿美元两年期境内定期贷款,规模高于2亿美元的原定目标.

原始牵头行、簿记行兼代理行摩根士丹利承担400万美元.南洋商业银行与兆丰国际商业银行作为牵头行加入,各自承贷3,600万美元.第一商业银行、华南银行、土地银行、彰化银行与中国信托商业银行亦作为牵头行加入,分别承担2,700万美元.三井住友银行承贷2,400亿美元,亦任牵头行.

六家银行任安排行:合作金库(1,500万美元)、玉山银行(1,400万美元)、韩国产业银行(1,200万美元)、创兴银行(900万美元)、大新银行(800万美元)和大众银行(700万美元).

此次贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点,综合收益为275个基点,费用为10个基点.偿还方式为按季等额偿还.

该公司9月刚开始寻求贷款时,提供的利率是Libor加码325个基点.

所筹资金将用作运营资本.