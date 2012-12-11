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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 23:15 BJT

待补充****主要国家经济指标预测--12月12日****

路透12月12日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
    
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 
 12月11-12日
 2330      澳洲消费者信心指数                                      12月             --          +5.2%
 
 12月11日(二)
 2350      日本企业物价指数(较上月)                                11月           持平          -0.3%
           日本企业物价指数(较上年同期)                                          -0.9%          -1.0%
 2350      日本机械订单(较前月)                                    10月          +3.0%          -4.3%
           日本机械订单(较上年同期)                                              -4.4%          -7.8%
 
 12月12日(三)
 0300      韩国L货币供应额(较上年同期)                             10月             --          +8.9%
 0700      德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                     11月终值          -0.1%          -0.1%
           德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                   +1.9%          +1.9%
           德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                  -0.1%          -0.1%
           德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                              +2.0%          +2.0%
 0745      法国经常帐(亿欧元)                                      10月             --         赤字33
 0745      法国HICP(较前月)                                    11月终值           持平          +0.2%
           法国HICP(较上年同期)                                                  +1.8%          +2.1%
 0930      英国请领失业金人数(万人)                                11月        增加0.7       增加1.01
 0930      英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率                 10月           7.8%           7.8%
 1000      欧元区工业生产(较前月)                                  10月          +0.2%          -2.5%
           欧元区工业生产(较上年同期)                                            -2.3%          -2.3%
 1000      瑞士ZEW投资者信心指数                                   12月             --         负27.9
 1200      美国抵押贷款指数                                 12月7日当周             --          877.0
           美国再融资指数                                                           --        4,856.7
 1330      美国进口价格                                            11月          -0.5%          +0.5%
           美国出口价格                                                           持平           持平
 1730      美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定                                     --        0-0.25%
 1900      美国联邦预算(亿美元)                                    11月      赤字1,500      赤字1,200
 2145      新西兰食品价格指数                                      11月             --          -0.6%
    
    
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
        
 12月11日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段           现值         预估值
 0001      英国RICS房价差值                                        11月            负9            负7
 0030      澳洲国民银行(NAB)企业状况指数                           11月            负5             --
           澳洲国民银行(NAB)企业信心指数                                           负9             --
 0630      法国非农就业人口                                      第三季          -0.3%             --
 0700      德国批发物价指数(较前月)                                11月          -0.7%             --
           德国批发物价指数(较上年同期)                                          +3.2%             --
 1000      德国ZEW经济景气指数                                     12月          正6.9           负12
           德国ZEW经济现况指数                                                     5.7            5.0
 1230      美国NFIB小企业信心指数                                  11月           87.5             --
 1245      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)                  12月8日当周          -0.7%             --
 1330      美国国际贸易收支(亿美元)                                10月      逆差422.4        逆差426
 1330      加拿大贸易收支(亿加元)                                  10月        逆差1.7       逆差12.0
           加拿大出口(亿加元)                                                    381.1             --
           加拿大进口(亿加元)                                                    382.8             --
 1355      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)                12月8日当周          +2.2%             --
 1500      美国IBD经济乐观指数                                     12月                            --
 1500      美国趸售(批发)库存                                      10月                         +0.4%
           美国趸售销售                                                                         -0.1%
 2300      韩国失业率                                              11月                            --

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