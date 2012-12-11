待补充****主要国家经济指标预测--12月12日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透12月12日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月11-12日 2330 澳洲消费者信心指数 12月 -- +5.2% 12月11日(二) 2350 日本企业物价指数(较上月) 11月 持平 -0.3% 日本企业物价指数(较上年同期) -0.9% -1.0% 2350 日本机械订单(较前月) 10月 +3.0% -4.3% 日本机械订单(较上年同期) -4.4% -7.8% 12月12日(三) 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 10月 -- +8.9% 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1% 德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.9% +1.9% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% -0.1% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +2.0% +2.0% 0745 法国经常帐(亿欧元) 10月 -- 赤字33 0745 法国HICP(较前月) 11月终值 持平 +0.2% 法国HICP(较上年同期) +1.8% +2.1% 0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 增加0.7 增加1.01 0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 10月 7.8% 7.8% 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.2% -2.5% 欧元区工业生产(较上年同期) -2.3% -2.3% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 负27.9 1200 美国抵押贷款指数 12月7日当周 -- 877.0 美国再融资指数 -- 4,856.7 1330 美国进口价格 11月 -0.5% +0.5% 美国出口价格 持平 持平 1730 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25% 1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,500 赤字1,200 2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -0.6% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 12月11日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0001 英国RICS房价差值 11月 负9 负7 0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 11月 负5 -- 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 负9 -- 0630 法国非农就业人口 第三季 -0.3% -- 0700 德国批发物价指数(较前月) 11月 -0.7% -- 德国批发物价指数(较上年同期) +3.2% -- 1000 德国ZEW经济景气指数 12月 正6.9 负12 德国ZEW经济现况指数 5.7 5.0 1230 美国NFIB小企业信心指数 11月 87.5 -- 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月8日当周 -0.7% -- 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差422.4 逆差426 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 逆差1.7 逆差12.0 加拿大出口(亿加元) 381.1 -- 加拿大进口(亿加元) 382.8 -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月8日当周 +2.2% -- 1500 美国IBD经济乐观指数 12月 -- 1500 美国趸售(批发)库存 10月 +0.4% 美国趸售销售 -0.1% 2300 韩国失业率 11月 --
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。