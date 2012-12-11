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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 21:24 BJT

标题新闻: 伊朗认为石油市场平衡且原油价格令人满意--石油部长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选 (编译 王翔琼; 审校 田建华)

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