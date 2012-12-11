表格: 美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.160%,投标倍数为4.96

路透12月11日 - 美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.160% 中值 0.155% 低值 0.140% 投资 0.162% 价格/得标 价格 99.838222 高值得标比率 88.37% 投标倍数 4.96 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,640,300 总投标 123,959,390,800 竞争性投标得标 24,855,249,500 非竞争性投标得标 145,390,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2012/12/13 到期日 2013/12/12 CUSIP码 912796AK5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)