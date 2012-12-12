东京汇市: 美元处于守势,市场关注美联储刺激政策

令人失望的是,美国众议院议长贝纳没有给出"财政悬崖"谈判取得进展的具体信号 ,但市场对此反应不大.不过他仍对两党将在年底最后期限前达成协议抱有希望. 澳元多头将密切关注澳洲央行总裁史蒂文斯0430GMT的讲话. 澳洲央行上周调降指标利率至3.0%,追平纪录低点,市场预计明年还将降息50个基 点.(完)