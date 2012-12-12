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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 08:08 BJT

全球外汇市场12月12日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

    12月11日(二)
    
    2350 - 日本10月机械订单
    
    2350 - 日本11月企业物价指数
    
    12月12日(三)
    
    0700 - 德国11月通胀数据终值
    
    0745 - 法国11月通胀数据终值
    
    0745 - 法国10月经常帐
    
    0930 - 英国11月请领失业金人数
    
    1000 - 欧元区10月工业生产
    
    1000 - 瑞士12月ZEW投资者信心指数
    
    1200 - 美国12月7日当周抵押贷款指数
    
    1330 - 美国11月进口/出口价格
        
    1730 - 联邦公开市场委员会(FOMC)利率声明
    
    1900 - 美国11月联邦预算
    
    1915 - 美联储(FED)主席贝南克举行记者会
    
    2350 - 日本12月2-8日当周资本流动数据(完)
   全球重要经济事件一览表                       
 全球外汇市场主要消息                         
 新兴市场重要经济事件预告                     
 美国上市公司业绩公布尔日程                   
 表                           
 金融市场假期一览表                           
 美国重要政经日程                             
 日本重要政经日程                             
 中国重要政经日程                             
 香港重要政经日程                             
 台湾重要政经日程                             
 
 (编译 徐文焰; 审校 张涛)

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