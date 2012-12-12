《综述》奥巴马和贝纳举行电话交谈,并交换财政悬崖问题新方案

"我是一个乐观主义者.我希望我们可以达成共识,"贝纳在众议院的演讲中表示.

但参议院民主党领袖里德称,在圣诞节前将很难达成协议.

在谈及根据协议草拟法律条文时,里德对记者表示,"在我们获悉共和党的一些想法前,没有什么可起草的东西.想在圣诞节前达成协议将极其困难."

贝纳的发言人Michael Steel称,贝纳给出的建议将实现税收及社会保险与福利计划方面的改革,而这将化解迫近的债务危机.但这位发言人没有给出更多的细节.(完)