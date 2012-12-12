《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月11日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 43.17 +1.81 +4.38 2709186 搜狐 39.26 +1.01 +2.64 384197 网易 38.00 +0.85 +2.29 2706043 百度 94.10 +2.35 +2.56 4669777 亚信科技 10.52 -0.12 -1.13 148335 台湾 台湾积体电路 17.19 +0.31 +1.84 1284662 联电 1.98 +0.00 +0.00 315498 日月光 4.20 -0.08 -1.87 79442 矽品精密 5.40 -0.05 -0.92 1364439 和信超媒体 0.91 +0.01 +1.10 47597 友达 4.32 -0.14 -3.14 1058546 中华电信 32.52 +0.20 +0.62 32375 台湾国际航电 42.40 +0.24 +0.57 23668760 香港 中国移动 57.74 +0.41 +0.72 102388 中国联通 16.10 +0.00 +0.00 144526 中国电信 55.89 +0.15 +0.27 35875 中芯国际 2.42 +0.01 +0.41 45113 电讯盈科 4.38 -0.04 -0.79 200
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。