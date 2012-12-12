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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 08:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月11日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:    
                                                                         
 公司名         股票代码        收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                    
 中国                                                           
 新浪                              43.17      +1.81      +4.38    2709186
 搜狐                              39.26      +1.01      +2.64     384197
 网易                              38.00      +0.85      +2.29    2706043
 百度                              94.10      +2.35      +2.56    4669777
 亚信科技                          10.52      -0.12      -1.13     148335
                                                                         
 台湾                                                           
 台湾积体电路                      17.19      +0.31      +1.84    1284662
 联电                               1.98      +0.00      +0.00     315498
 日月光                             4.20      -0.08      -1.87      79442
 矽品精密                           5.40      -0.05      -0.92    1364439
 和信超媒体                         0.91      +0.01      +1.10      47597
 友达                               4.32      -0.14      -3.14    1058546
 中华电信                          32.52      +0.20      +0.62      32375
 台湾国际航电                      42.40      +0.24      +0.57   23668760
                                                                         
 香港                                                           
 中国移动                          57.74      +0.41      +0.72     102388
 中国联通                          16.10      +0.00      +0.00     144526
 中国电信                          55.89      +0.15      +0.27      35875
 中芯国际                           2.42      +0.01      +0.41      45113
 电讯盈科                           4.38      -0.04      -0.79        200

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