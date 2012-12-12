金砖国家: 12月11日股汇市收盘纵览

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透12月12日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月11日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数 收高0.53%,报1,034.55点.
中国股市:沪综指周二窄幅震荡后小幅收低.市场反弹接近2,100点时量能不济,且年末资金离场压力增大,预计短线市场将维持震荡.沪综指 收报2,074.704点,跌9.066点或0.44%.上海A股今日成交678亿元人民币,周一为813亿元.
香港股市:香港股市勉强录得涨幅,受助于友邦保险 的强劲表现,其优异的表现抵消了受获利了结打压的中资股的颓势.大陆股市从一个月高位下滑.港股恒生指数 收高0.2%至22,323.9点.恒生国企指数 收平.
中国汇市:人民币即期 盘间大幅波动后以平盘作收,盘间虽触及波幅上限但随即脱离,终于一改逾月来的涨停僵局.交易员称仍观察到中资大行坚决购汇抬高美元价位,但客盘仍以净结汇为主,人民币告别涨停仍需外力持续介入推低汇价.境内美元人民币一年期掉期 升水报980点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3440元. ==============================================================================
印度股市:早盘触及近两年高位后终场下跌,因数据显示该国贸易逆差居高不下,引发关于经常帐赤字的忧虑情绪,促使投资者锁定获利.BSE指数 下跌0.12%,或22.55点,报19,387.14点.
印度汇市:印度卢比上扬,因Bharti Infratel首次公开发行(IPO)引发资金流入,且国有矿企NDMC配售股份料将引发美元卖盘.但数据显示印度贸易逆差高企,打压投资者情绪.印度卢比/美元 收报54.26/27,高于周一收盘价54.49/50. ==============================================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,484.500点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌0.01%至787.41点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元 升0.01%至30.7160;卢布兑欧元 跌0.46%,报39.9325. ==============================================================================
巴西股市: 巴西股市跟随拉美股市收升.巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收高0.63%至59,623.34点,为一个多月来高位.
巴西汇市:巴西雷亚尔收盘基本没有变动,报2.0770,此前该国央行宣布将于周三在现货市场利用附买回协议出售15亿美元.巴西雷亚尔兑美元 收低0.01%,报2.0700雷亚尔. ==============================================================================
南非股市:收于纪录高位,跟随全球主要股市涨势.指标约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收升0.49%至纪录高位34,240.74点.综合指数 收高0.47%,至38,535.97点,同样是纪录新高.
南非汇市:兰特/美元持稳,此前公布的国内经济数据好坏不一,令兰特陷入窄幅区间交投.1545GMT,兰特/美元 报8.6725,持平周一纽约市场尾盘,且自上周末开始都交投在8.65-8.70区间内. (完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。