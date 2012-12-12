金砖国家: 12月11日股汇市收盘纵览

路透12月12日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月11日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收高0.53%,报1,034.55点.

中国股市:沪综指周二窄幅震荡后小幅收低.市场反弹接近2,100点时量能不济,且年末资金离场压力增大,预计短线市场将维持震荡.沪综指 收报2,074.704点,跌9.066点或0.44%.上海A股今日成交678亿元人民币,周一为813亿元.

香港股市:香港股市勉强录得涨幅,受助于友邦保险 的强劲表现,其优异的表现抵消了受获利了结打压的中资股的颓势.大陆股市从一个月高位下滑.港股恒生指数 收高0.2%至22,323.9点.恒生国企指数 收平.

中国汇市:人民币即期 盘间大幅波动后以平盘作收,盘间虽触及波幅上限但随即脱离,终于一改逾月来的涨停僵局.交易员称仍观察到中资大行坚决购汇抬高美元价位,但客盘仍以净结汇为主,人民币告别涨停仍需外力持续介入推低汇价.境内美元人民币一年期掉期 升水报980点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3440元. ==============================================================================

印度股市:早盘触及近两年高位后终场下跌,因数据显示该国贸易逆差居高不下,引发关于经常帐赤字的忧虑情绪,促使投资者锁定获利.BSE指数 下跌0.12%,或22.55点,报19,387.14点.

印度汇市:印度卢比上扬,因Bharti Infratel首次公开发行(IPO)引发资金流入,且国有矿企NDMC配售股份料将引发美元卖盘.但数据显示印度贸易逆差高企,打压投资者情绪.印度卢比/美元 收报54.26/27,高于周一收盘价54.49/50. ==============================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,484.500点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌0.01%至787.41点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 升0.01%至30.7160;卢布兑欧元 跌0.46%,报39.9325. ==============================================================================

巴西股市: 巴西股市跟随拉美股市收升.巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收高0.63%至59,623.34点,为一个多月来高位.

巴西汇市:巴西雷亚尔收盘基本没有变动,报2.0770,此前该国央行宣布将于周三在现货市场利用附买回协议出售15亿美元.巴西雷亚尔兑美元 收低0.01%,报2.0700雷亚尔. ==============================================================================

南非股市:收于纪录高位,跟随全球主要股市涨势.指标约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收升0.49%至纪录高位34,240.74点.综合指数 收高0.47%,至38,535.97点,同样是纪录新高.