台湾汇市: 台币/美元收盘持稳,FED政策决议前台股激励有限

* 外资汇入有限 * 大型机构美元买盘浮现 * 明日交投料落于29.000-29.100 路透台北12月12日 - 台币兑美元 周三收盘微升1.4分.在国际市场等待美国联邦准备理事会(联 准会,FED)做出政策声明前夕,台币交投再度陷入区间.台股因台湾人民币业务即将展将而大涨的利多未能同步 推升台币. 汇银人士指出,虽然外资在台股持续大幅买超,但在汇市并未明显见到新的外资汇入,且场中见退休基金、 寿险业等大型机构买盘,也压抑了台币走升.不过市场人士认为,今晚FED的宽松举措若较市场预期为大,美元或 再度承压,台币虽在29元大关前要强渡关山仍有难度,但盘中仍有触及整数关卡的可能.明日交投区间因而可望 微幅放大. "美元会有一些压力,但对台币的影响还是要看央行的态度."一名外资银行交易主管说. 交易员指出,台湾央行此前力守29元关卡的余波仍在,外资在年底时节态度趋向保守,挑战升破29元难度较 高,但如果亚币等风险资产获外资青睐,台币也有机会搭上顺风车. 另名交易员并指出,韩国总统大选在即,倾向让韩元更具竞争力的总统候选人朴槿惠若民调持续领先,韩元 仍有机会挑战1,070元的关卡,对台币也同具激励效应. 台股加权指数 周三收高1.0%报7,690.19点;外资及陆资今日在台股大幅买超近百亿台币,且已连续 十日买超,累计买超金额达720.91亿台币. 中国央行授权中国银行台北分行担任台湾人民币业务清算行,台湾央行周三表示,双方在签订协议之后一 个月内,台湾即可开办人民币业务,而央行也将考虑纳入人民币为外汇准备. 在无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点折价较上日微幅扩大,但十分有限, 市场虽预期FED将推出宽松举措,但并未反应在风险资产的押注上. 市场预期美联储料将继续实施抵押支持债券购买计划,并以新的购债举措接替即将到期的卖短买长(扭转 操作)计划.联储会议之后,投资者焦点或将转到美国财政悬崖磋商上去. 韩元周三连续第三天触及15个月高位,多数新兴亚币持坚,受对美国将采取更多货币刺激措施的预期支撑. 韩元兑美元 升至2011年9月以来高位1,073.6后,朝鲜发射火箭的新闻令韩元回吐升幅. 本周重要事件尚包括今晚FOMC公布利率决议,FED主席贝南克召开记者会;周四欧洲理事会会议(至周五)、 韩国央行货币政策委员会议、美国零售销售;周五欧洲制造业PMI初值、美国消费者物价指数(CPI).(完) 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元报价 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 (亿美元) 台北外汇经纪公司 29.108 29.122 29.038-29.139 29.122 6.91 6.66 元太外汇经纪公司 29.060 29.069 29.040-29.080 29.080 3.04 2.76 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.015 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.280/-0.245 -0.265/-0.235