全球金融:三位涉嫌操纵Libor的英国嫌犯被捕

* 三位犯罪嫌疑人均获保释

* 被捕嫌犯中包括前花旗/瑞银交易员Thomas Hayes--消息

* 其他两人是RP Martin前经纪人--消息

路透伦敦/苏黎世12月11日 - 据消息人士称,英国警方和反诈骗调查官员周二首次拘捕涉及全球利率操纵丑闻的嫌犯,包括一名前交易员和另外两个人.

英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office,SFO)称,被拘捕的三位英国男性年龄分别为33岁, 41岁和47岁,他们早前被带到伦敦一警察局接受询问.

"这几个人全是目前居住在英国的英国人,"SFO称.一发言人周二晚间称,三位嫌犯均被保释,有待进一步接受调查.

据一位消息人士称,其中一位嫌犯是前花旗 和瑞银 交易员Thomas Hayes.

据另一位要求匿名的消息人士透露,其他两位嫌犯是Terry Farr和James Gilmour,两人均曾在中间交易经纪商RP Martin工作.目前无法联系上Hayes, Farr和Gilmour对此置评.

Farr在LinkedIn个人网页上显示的职称是"RP Martin的货币经纪人".RP Martin拒绝置评.

欧洲、美国、加拿大和日本的检方和监管机构一直在调查交易员是如何设法操纵关键银行间贷款利率的,比如伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和欧元银行间拆放款利率(Euribor).