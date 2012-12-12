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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 12:46 BJT

标题新闻:Libor操纵案等丑闻表明银行业规模过大不易管理,应进行瘦身--英国央行官员

注:Libor为伦敦银行间拆放款利率缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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