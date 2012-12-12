日本债市: 指标日债持稳,投资者等待美联储政策会议结果

"我想大家预期美联储将增加购买美国公债,这将导致联储资产负债表 膨胀,这种情况下,如果日本央行想跟上联储的动作,就必须要采取行动," 美银美林首席日本债券策略分析师藤田昇悟说. "如果他们这个月不这么做,就会在下个月采取行动,如果这个月有动 作,他们将可能必须在2月再次采取行动,"藤田提到日本央行12月19-20日 会议时说道. 此前据消息人士称,日本央行最有可能将目前规模为91万亿(兆)日圆( 1.1万亿美元)的资产购买和放款计划再扩大5-10万亿日圆. 日本周日将举行的大选也可能埋下伏笔,给日本央行带来更多采取进 一步宽松措施的压力.反对党自民党有可能在大选中赢得多数票,从而敦促 央行采取更多措施. 日本财务省周四将标售2.5万亿日圆五年期公债. 数据方面,日本10月核心机械订单于三个月来首次上升,但低于预期. 日本公债市场对朝鲜(北韩)周三发射的卫星似乎飞越冲绳上空的消息 几无反应. 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.095% 五年期公债 0.160% +0.0 0.160% 10年期公债 0.700% +0.0 0.700% 20年期公债 1.665% +1.0 1.655% 30年期公债 1.895% +0.0 1.895% 10年期公债期 <0#JGB:> 144.63 -0.02 144.65 货 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交 . (完)