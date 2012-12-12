版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 11:50 BJT

日本债市: 指标日债持稳,投资者等待美联储政策会议结果

"我想大家预期美联储将增加购买美国公债,这将导致联储资产负债表
膨胀,这种情况下,如果日本央行想跟上联储的动作,就必须要采取行动,"
美银美林首席日本债券策略分析师藤田昇悟说.
    
    "如果他们这个月不这么做,就会在下个月采取行动,如果这个月有动
作,他们将可能必须在2月再次采取行动,"藤田提到日本央行12月19-20日
会议时说道.
    
    此前据消息人士称,日本央行最有可能将目前规模为91万亿(兆)日圆(
1.1万亿美元)的资产购买和放款计划再扩大5-10万亿日圆.
    
    日本周日将举行的大选也可能埋下伏笔,给日本央行带来更多采取进
一步宽松措施的压力.反对党自民党有可能在大选中赢得多数票,从而敦促
央行采取更多措施.
    
    日本财务省周四将标售2.5万亿日圆五年期公债.
    
    数据方面,日本10月核心机械订单于三个月来首次上升,但低于预期.
    
    日本公债市场对朝鲜(北韩)周三发射的卫星似乎飞越冲绳上空的消息
几无反应.
    
                                              当日涨跌    上日
                                    最新报价   (基点)    收市价
                                                            
 两年期公债                           0.000%      +0.0    0.095%
 五年期公债                           0.160%      +0.0    0.160%
 10年期公债                           0.700%      +0.0    0.700%
 20年期公债                           1.665%      +1.0    1.655%
 30年期公债                           1.895%      +0.0    1.895%
 10年期公债期   <0#JGB:>              144.63     -0.02    144.65
 货                                                     
                                                                
 注1: 公债期货涨跌为点数.                               
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交                              
 .                                                      
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐