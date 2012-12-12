台湾债市:公债RP利率暂续处区间低档,因年底资金需求预期

路透台北12月12日 - 台湾公债10天期附买回(RP)周三主要交投利率落在区间低位.目前货币市场资金宽裕,找券需求旺盛,不过卡在年底资金需求效应预期,年底前RP利率下滑空间将受到局限,料短线将维持在既有低档区间.

证券商交易员指出,央行有意营造资金宽裕的气氛,鼓励企业投资,在此情形下,年底金融体系间资金还是偏多,RP市场利率可望续处低位,后续仍需关注下周央行理监事会后声明及市场需求.

台湾央行将于下周三(19日)召开第四季全体理监事会议.路透10月间的调查显示,有10家金融机构一致预期央行本次的重贴现率料维持在1.875%不变.

"快到年底、季底、旬底,大家都要作帐,(RP利率)暂时就撑在这里吧!"一位证券公司的RP交易员说.

票券商RP交易员也称,短期RP市场利率应该会持稳低位,中长线还是有机会再往下探,其中公司债的RP利率下滑空间较大,目前部份月内公司债RP利率已跌破0.80%的整数关卡.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.71%,区间高位较上日下移;一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,与上日同.