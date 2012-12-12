台湾债市:公债RP利率暂续处区间低档,因年底资金需求预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北12月12日 - 台湾公债10天期附买回(RP)周三主要交投利率落在区间低位.目前货币市场资金宽裕,找券需求旺盛,不过卡在年底资金需求效应预期,年底前RP利率下滑空间将受到局限,料短线将维持在既有低档区间.
证券商交易员指出,央行有意营造资金宽裕的气氛,鼓励企业投资,在此情形下,年底金融体系间资金还是偏多,RP市场利率可望续处低位,后续仍需关注下周央行理监事会后声明及市场需求.
台湾央行将于下周三(19日)召开第四季全体理监事会议.路透10月间的调查显示,有10家金融机构一致预期央行本次的重贴现率料维持在1.875%不变.
"快到年底、季底、旬底,大家都要作帐,(RP利率)暂时就撑在这里吧!"一位证券公司的RP交易员说.
票券商RP交易员也称,短期RP市场利率应该会持稳低位,中长线还是有机会再往下探,其中公司债的RP利率下滑空间较大,目前部份月内公司债RP利率已跌破0.80%的整数关卡.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.71%,区间高位较上日下移;一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,与上日同.
交易商指出,本周紧缩因素尚有周五61亿台币的台新银行金融债券交割.(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。