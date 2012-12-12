路透基点: 台湾华亚科技100亿台币贷款案至少有12家银行参贷

路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称,台湾华亚科技的三年期100亿台币分期定期贷款案至少已有12家银行承诺参贷.

这12家银行包括原始牵头行兼簿记行台湾银行,第一商银,华南商银,还有两家共享主办行头衔的台湾企银、合作金库银行.台湾银行为管理行.

原始牵头行之一彰化商银则以另一个头衔参贷.

本案料将很快就会截止.

一如先前的报导,这宗有担保贷款的初始利率为初级市场商业本票利率加码140个基点,其后将视借款方的净利浮动加码如下:

净利低于负10%,加码180基点;

净利等于负10%至零,加码165基点;

净利是零至小于3%,加码140基点;

净利是3%至小于10%,加码115基点;

净利超过10%则加码100基点.

根据贷款平均年限为两年来计算,银行承贷12亿台币或以上者,综合收益为152.5基点,先付费用为25基点;承贷8亿-11.9亿台币的银行,综合收益为148基点;承贷4亿-7.99亿台币者,综合收益为144基点.

融资取得资金部分将作为营运资本,部分则作为2010年一笔350亿台币贷款案的再融资.(完)