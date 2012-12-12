路透基点: 台湾华亚科技100亿台币贷款案至少有12家银行参贷

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称,台湾华亚科技的三年期100亿台币分期定期贷款案至少已有12家银行承诺参贷.
这12家银行包括原始牵头行兼簿记行台湾银行,第一商银,华南商银,还有两家共享主办行头衔的台湾企银、合作金库银行.台湾银行为管理行.
原始牵头行之一彰化商银则以另一个头衔参贷.
本案料将很快就会截止.
一如先前的报导,这宗有担保贷款的初始利率为初级市场商业本票利率加码140个基点,其后将视借款方的净利浮动加码如下:
净利低于负10%,加码180基点;
净利等于负10%至零,加码165基点;
净利是零至小于3%,加码140基点;
净利是3%至小于10%,加码115基点;
净利超过10%则加码100基点.
根据贷款平均年限为两年来计算,银行承贷12亿台币或以上者,综合收益为152.5基点,先付费用为25基点;承贷8亿-11.9亿台币的银行,综合收益为148基点;承贷4亿-7.99亿台币者,综合收益为144基点.
融资取得资金部分将作为营运资本,部分则作为2010年一笔350亿台币贷款案的再融资.(完)
(编译 李婷仪; 审校 沈以文)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。