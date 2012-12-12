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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 12:14 BJT

韩国已公布经济指标--2012/12/12

经济指标 　 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值

(GMT时间) ----------------------------------------------------------------------------- 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.1%-@-r +0.3%-@-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +1.6% +2.1% -- -- 工业生产(m/m) 10月 +0.6%-@-p +0.7%-@-r 12月30日 -- 失业率 11月 3.0%-@ 3.0%-@ -- -- 贸易收支(亿美元) 11月 顺差45-p 顺差31-r 1月1日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选 参看韩国经济数据相关资料,可点选 经济指标预测或公布日程

美国与加拿大....... 日本.........

欧洲............... 台湾.........

中国.......... 已公布经济指标一览

美国............... 日本.........

欧洲............... 韩国.........

中国................. 香港.........

澳洲.............. 台湾......... (整理 戴素萍; 审校 孙茉莉)

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