东京汇市: 美元承压,市场预计美联储将再推刺激举措

加元/美元 接近周二触及的七周高位0.9858加元,新西兰元兑美元 亦持于九个月高位0.8398美元附近. 澳元/日圆 触及八个半月高位87.01日圆,自民党周日大选可能胜出后,日 本央行将采取更多积极宽松措施的揣测令日圆一路承压. 自民党领袖安倍晋三已呼吁央行采取无限量的宽松举措.日本央行预计将在下周政策 会议上扩大资产购买和放款计划. 日圆/美元 几无变动,报82.55日圆,距离近三周前触及的七个半月高位82.84日 圆不远. 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3002 1.3004 -0.02 +0.44 1.2945 美元/日圆 82.63 82.51 +0.15 +7.40 76.94 欧元/日圆 107.44 107.34 +0.09 +7.90 99.57 美元/瑞郎 0.9315 0.9320 -0.05 -0.65 0.9376 英镑/美元 1.6110 1.6114 -0.02 +3.70 1.5535 美元/加元 0.9859 0.9861 -0.02 -3.28 1.0193 澳元/美元 1.0524 1.0528 -0.04 +2.92 1.0225 新西兰元/美 0.8389 0.8392 -0.04 +7.77 0.7784 元 澳元/日圆 86.960 86.850 +0.13 +10.58 78.640 新西兰元/日 69.320 69.230 +0.13 -42.01 119.530 圆 英镑/日圆 133.12 132.96 +0.12 +11.37 119.53 澳元/新西兰 1.2538 1.2542 -0.03 -4.48 1.3126 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完)