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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 12:13 BJT

东京汇市: 美元承压,市场预计美联储将再推刺激举措

加元/美元 接近周二触及的七周高位0.9858加元,新西兰元兑美元 
亦持于九个月高位0.8398美元附近.
    
    澳元/日圆 触及八个半月高位87.01日圆,自民党周日大选可能胜出后,日
本央行将采取更多积极宽松措施的揣测令日圆一路承压.
    
    自民党领袖安倍晋三已呼吁央行采取无限量的宽松举措.日本央行预计将在下周政策
会议上扩大资产购买和放款计划.
    
    日圆/美元 几无变动,报82.55日圆,距离近三周前触及的七个半月高位82.84日
圆不远.
    
                                         纽约      当日     今年来    2011年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3002    1.3004     -0.02     +0.44    1.2945
 美元/日圆                      82.63     82.51     +0.15     +7.40     76.94
 欧元/日圆                     107.44    107.34     +0.09     +7.90     99.57
 美元/瑞郎                     0.9315    0.9320     -0.05     -0.65    0.9376
 英镑/美元                     1.6110    1.6114     -0.02     +3.70    1.5535
 美元/加元                     0.9859    0.9861     -0.02     -3.28    1.0193
 澳元/美元                     1.0524    1.0528     -0.04     +2.92    1.0225
 新西兰元/美                   0.8389    0.8392     -0.04     +7.77    0.7784
 元                                                                  
 澳元/日圆                     86.960    86.850     +0.13    +10.58    78.640
 新西兰元/日                   69.320    69.230     +0.13    -42.01   119.530
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     133.12    132.96     +0.12    +11.37    119.53
 澳元/新西兰                   1.2538    1.2542     -0.03     -4.48    1.3126
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)

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