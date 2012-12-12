《欧美金融市场假期一览表》--12月12日-12月31日

标题新闻：德银称准备增资约80亿欧元并评估多项战略举措，包括将邮政银行与其它零售业务合并
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欧洲和美国金融市场假期如下: 12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士 12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士 12月26日(周三)--加拿大、法国、德国、意大利、英国、瑞士 12月31日(周一)--德国、意大利、瑞士 注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完) 浏览原文请点选 .参考其他区域休假安排,请点选 亚洲假期或 世界假期.所有中文版假期安排,请点选 (整理 侯向明)
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 油价周五上涨，因美元走软带动了买盘，但在俄罗斯产油数据显示该国对全球减产协议的履约率不高后，投资人仍保持谨慎。