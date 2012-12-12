韩国数据: 10月货供额同比增长7.8%,为去年5月以来最慢增速

路透首尔12月12日 - 韩国央行周三公布的数据显示,韩国10月货币供给年增率回落至去年5月以来最慢速度,因企业增加储蓄以备未来不时之需.

数据显示,10月L货供额较上年同期增长7.8%,9月增速为8.9%.L货供额包括现金、金融机构中的各类存款以及发行的各类货币市场工具.

这是2011年5月增长7.7%以来的最慢增速,因韩国经济无法加快复苏速度,导致在金融体系流通的资金减少.

另一项央行数据显示,韩国11月银行对家庭放款净增1.1兆(万亿)韩元(10.2亿美元).10月为增加2.0万亿韩元.