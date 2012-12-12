韩国数据: 10月货供额同比增长7.8%,为去年5月以来最慢增速

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔12月12日 - 韩国央行周三公布的数据显示,韩国10月货币供给年增率回落至去年5月以来最慢速度,因企业增加储蓄以备未来不时之需.
数据显示,10月L货供额较上年同期增长7.8%,9月增速为8.9%.L货供额包括现金、金融机构中的各类存款以及发行的各类货币市场工具.
这是2011年5月增长7.7%以来的最慢增速,因韩国经济无法加快复苏速度,导致在金融体系流通的资金减少.
另一项央行数据显示,韩国11月银行对家庭放款净增1.1兆(万亿)韩元(10.2亿美元).10月为增加2.0万亿韩元.
韩国央行周四将召开货币政策委员会会议,外界广泛预期其将维持利率不变.(完) (编译 李爽; 审校 白云)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。