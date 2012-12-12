路透基点: 乾惠工业正在筹办12亿台币再融资案

路透香港12月11日 - 汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,天然气配销商--乾惠工业股份有限公司正在市场上筹集12亿台币(4,100万美元)、由两部分组成的再融资.

是项再融资案由台湾土地银行牵头,分别由A部分5.5亿台币七年期定期贷款和B部分6.5亿台币三年期循环信贷组成.这两部分贷款均以土地、工厂和设备作为抵押,并由该公司董事长及一位主管提供担保.

贷款利率为较台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和合作金库银行的一年期存款利率均值加码133个基点.

银行受邀以三个层次参贷,承贷3亿台币或更多的银行获得联合安排行头衔及20个基点的先付费用;承贷2-2.99亿台币的银行获得经理行头衔及10个基点的先付费用;承贷1-1.99亿台币的银行获得参贷行头衔及5个基点的先付费用.

是项再融资案的承诺费为15个基点.

A部分贷款在一年的宽限期后,将分13期每半年不等额偿还,前1-12期分别偿还5%,第13期偿还40%,平均年限为5.05年.

若银行在12月28日前做出承贷决定,将得到奖励费.回复的最后时限为1月11日.

所得资金将用于再融资和运营资本.

2010年2月,该公司签署了一笔10亿台币的贷款,利率为较同样的基准利率加码214个基点,税前最低利率为3.25%.(完)