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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 14:17 BJT

重发-日本已公布经济指标--2012/12/12

(重发以调整格式)

    
             经济指标                时间     最新数据     前月/季数   下次公布时     预估值
                                                               据      间(GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第三季        -0.9%-r     +0.1%-r      2月13日      --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)    11月           -0.5%       -0.4%     12月27日      --
 全国核心CPI(y/y)                    10月            持平        0.1%     12月27日      --
 工业生产(m/m)                       10月         +1.8%-p     -4.1%-r     12月14日      --
 失业率                              10月          4.2%-@      4.2%-@     12月27日      --
 贸易收支(亿日圆)                    10月       逆差5,490   逆差5,586     12月18日      --
 所有家庭实质支出(y/y)               10月           -0.1%       -0.9%     12月27日      --
 
  注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 

  参看全球经济数据相关资料,可点选 
  参看日本经济数据相关资料,可点选 

 (整理 戴素萍; 审校 郑茵)

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