重发-日本已公布经济指标--2012/12/12

标题新闻：德银称准备增资约80亿欧元并评估多项战略举措，包括将邮政银行与其它零售业务合并
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(重发以调整格式) 经济指标 时间 最新数据 前月/季数 下次公布时 预估值 据 间(GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.9%-r +0.1%-r 2月13日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.5% -0.4% 12月27日 -- 全国核心CPI(y/y) 10月 持平 0.1% 12月27日 -- 工业生产(m/m) 10月 +1.8%-p -4.1%-r 12月14日 -- 失业率 10月 4.2%-@ 4.2%-@ 12月27日 -- 贸易收支(亿日圆) 10月 逆差5,490 逆差5,586 12月18日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 10月 -0.1% -0.9% 12月27日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选 参看日本经济数据相关资料,可点选 (整理 戴素萍; 审校 郑茵)
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 油价周五上涨，因美元走软带动了买盘，但在俄罗斯产油数据显示该国对全球减产协议的履约率不高后，投资人仍保持谨慎。