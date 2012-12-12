路透基点: 正通的一笔贷款规模增至3.7亿美元

路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,中国正通汽车服务控股已签署3.7亿美元贷款协议.有八家银行提供贷款承诺,包括原始牵头行兼簿记行瑞士信贷.

签署仪式于周二举行.7月初发起该交易时,目标金额是等值于1.7亿美元,并附有最低1.75亿美元的绿鞋贷款(额外增加贷款)选项,该选项已增至2亿美元.

瑞士信贷在1.7亿美元贷款中承贷4,500万美元,中国民生银行作为牵头行兼簿记行加入,承贷1.2亿美元.中租迪和承贷500万美元.

绿鞋贷款部分,瑞信承担500万美元,民生银行承担5,000万美元.

另有四家作为牵头行加入,各承贷3,000万美元,分别是中信银行、First Gulf Bank、摩根大通及平安银行.

国泰世华银行作为主办行承贷2,000万美元,板信商业银行作为安排行承贷500万美元.

一如先前报导,原先的1.7亿美元贷款于8月16日签订,用于偿还8月中旬到期的13亿港元(1.68亿美元)交通银行贷款.

这笔新贷款是正通首次在联贷市场筹资,也是中国汽车经销商办理国际融资的首例.

定价水准以评级为根据.正通目前评级为Ba3/BB-(穆迪/标准普尔).

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)另加指定息差,初始息差为550个基点,以后每季增加100个基点,平均较Libor加码750个基点.

邀请银行参贷的条件为,承贷2,500-5,000万美元,费用75-125个基点,相当于综合收益高达825-875个基点.

正通今年稍早取消一项美元债券发行.正通原本计划发行五年期附第三年末发行人赎回权债券,集资3-3.5亿美元,但5月时取消.

新贷款以正通海外子公司的股票为抵押,并有权以现金形式取得国内公司支付的股息.贷款还限制借款人承担国内债务最高不超过合并资产总额的15%.这也是穆迪给予其Ba3评级的先决条件.

一旦国内债务超过合并资产总额的15%,将触发强制提前偿还美元贷款的机制.借款人评级被下调两个级距,也将导致提前还款.