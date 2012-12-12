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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 15:35 BJT

表格: 德国11月HICP终值较前月下降0.2%,较上年同期增长1.9

详细数据如下:

变动百分比

较前月 较上年同期 指数

整体物价 -0.1 1.9 113.2

食品和饮料 1.3 4.0 120.7

烟酒类 0.1 2.3 118.5

服装鞋 -0.3 2.1 111.8

房租,能源和 持平 1.9 116.8

家具和其它家计用品 持平 1.0 106.4

保健用品 0.1 2.3 108.1

运输 -0.8 2.0 120.0

通讯 -0.2 -1.3 83.8

娱乐 -0.4 2.1 103.4

教育 持平 -4.7 110.5

餐饮和外宿 -0.8 2.1 112.5

其它商品和服务 -0.3 -0.3 110.1 (完) (编译 程琳; 审校 蔡美珍)

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