表格: 德国11月HICP终值较前月下降0.2%,较上年同期增长1.9

标题新闻：德银称准备增资约80亿欧元并评估多项战略举措，包括将邮政银行与其它零售业务合并
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详细数据如下:
变动百分比
较前月 较上年同期 指数
整体物价 -0.1 1.9 113.2
食品和饮料 1.3 4.0 120.7
烟酒类 0.1 2.3 118.5
服装鞋 -0.3 2.1 111.8
房租,能源和 持平 1.9 116.8
家具和其它家计用品 持平 1.0 106.4
保健用品 0.1 2.3 108.1
运输 -0.8 2.0 120.0
通讯 -0.2 -1.3 83.8
娱乐 -0.4 2.1 103.4
教育 持平 -4.7 110.5
餐饮和外宿 -0.8 2.1 112.5
其它商品和服务 -0.3 -0.3 110.1 (完) (编译 程琳; 审校 蔡美珍)
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