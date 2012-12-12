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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 15:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆小涨

0707GMT

* 美元/日圆仍然进一步走高,穿过卖单布防区,看向高点82.74.

* 卖单设在期权障碍所在的82.90-83.00区域,83.00上方有大规模的停损单.

* 若能突破,则可能上看3月15日触及的年内高点84.18,在83.50有期权障碍.

* 上档期权架构的影响将延续至下周.

* 一目均衡转换线82.26下方有买单,并一路下延到81.50. (完)

(编译 高琦; 审校 艾茂林)

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